Niño que cayó a una pileta respira solo pero no presenta evolución neurológica

Un niño de un año y dos meses cayó a la pileta de una casa ubicada en calle Mateo Araujo, de Concordia. El hecho ocurrió el lunes, cuando su madre, de 17 años, lo dejó solo para ir a atender la puerta. Según se informó, cuando regresó no lo encontró y se dirigió al patio, donde lo vio sumergido en la pileta. Mientras esperaba la ambulancia le practicó RCP.



El parte médico informa que se encuentra estable y que se estudia un posible traslado. "Actualmente logramos estabilizarlo y está sin respiración asistida", informó el doctor Daniel Bellafiore, a Diario Río Uruguay. Su estado es "estable" y, según el profesional, "lo negativo es que no hay evoluciones con respecto a lo neurológico".



"Lo único que tiene es una respiración espontánea y mantenimiento de los signos vitales dentro de los parámetros normales, pero la respuesta neurológica es casi nula", lamentó el doctor Bellafiore.



En ese sentido, explicó que "estamos viendo la valoración y la posibilidad de derivarlo a un Centro de mayor complejidad para continuar con su evolución ya que se ha estabilizado, y clínicamente esta estable. Lo positivo es que se encuentra respirando sin ayuda, pero lo negativo es que no responde a ningún estimulo verbal".



"Esto como consecuencia aumenta la probabilidad de que cada vez que pase más tiempo sin que se conecte neurológicamente va disminuyendo la posibilidad de que recupere la actividad neurológica", culminó el doctor.