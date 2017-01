Amenazó con poner bombas en Casa Rosada y en las canchas de River y Boca

Tras un allanamiento realizado en su vivienda del barrio de

Olivos, en la zona norte del conurbano bonaerense, la Policía

Federal detuvo al acusado -de nacionalidad argentina- a partir de

una orden del juez federal Sebastián Ramos.



El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División

Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía

Federal en un domicilio de la calle Juan B. Justo al 3200, en la

localidad de Olivos, se informó oficialmente.



El 6 de enero pasado, un hombre había llamado al 911 para

amenazar: "Coloqué diez bombas en la cancha de River y en la Casa

Rosada. También coloqué bombas en la de Boca. Mi apellido es

Polonga y soy de Olivos", sostuvo.



Tras el llamado se abrió una investigación por "intimidación

pública", por lo que se siguió la identificación de la línea desde

la cual se había realizado la amenaza y resultó ser de titularidad

del ahora detenido, cuya identidad no fue dada a conocer por los

investigadores y quien será indagado en las próximas horas en los

tribunales de Comodoro Py.



"El Ministerio de Seguridad de la Nación sigue demostrando que

este tipo de delitos ya no serán tolerados", indicó el Ministerio

de Seguridad en un comunicado, en el que además destacó la

"celeridad y profesionalismo con la que actuó la Justicia,

posibilitando la rápida aprehensión del hombre".



Por su parte, la jefa de la cartera, Patricia Bullrich,

especificó que todas las intimidaciones serán investigadas y que

este tipo de actos tendrán sus consecuencias: "No vamos a permitir

que se genere miedo e incertidumbre. Aquellos que amedrenten a la

sociedad no van a salir impunes", advirtió.



La ministra, además, publicó en la red social Twitter una

fotografía del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona

detenida, a la que se le borró el apellido y parte del rostro,

pero no así el nombre (Diego José) y su fecha de nacimiento (junio

de 1971).



El procedimiento fue producto de las tareas investigativas, las

cuales incluyeron intervención de las líneas telefónicas y

trabajos de inspección y rastrillaje: en la casa del sindicado

como autor de las amenazas, lugar donde se desarrolló la

detención, se incautó el teléfono celular con el que habría

efectuado la llamada.



NA.