Presunto abuso en fiesta: "Vamos a sostener la inexistencia del delito"

Inexistencia del delito

Avance de la investigación

Producción de pruebas

Corroborar lo denunciado

Hermetismo y reclamo público

El abogado Leopoldo Lambruschini, junto al doctor Julio Federik, se constituyeron como los abogados defensores de los tres jóvenes mayores de edad, imputados por el delito de tentativa de violación supuestamente ocurrida según consta en la denuncia de una nena de 15 años. Se trata de José Ramos (hijo del propietario de la casa), Bruno Malimberni (jugador de la reserva de Patronato), y Mariano Perretti.En la presentación, la adolescente dijo haber sido víctima de abuso durante el festejo de la fiesta de cumpleaños de un jugador de la reserva de Patronato el sábado, en una casa ubicada en la esquina de calles Darwin y García Verdier, a una cuadra de Avenida Blas Parera.El letrado sostuvo que la inexistencia del delito "va a ser sostenida por cuestiones probatorias que están pendientes de producción y también en función de cuestiones jurídicas que serán discutidas oportunamente", señaló el defensor de Ramos, Malimberni y Perretti.y no nos dieron participación por el hecho de ser menores. Por lo tanto, estaremos a la espera de los videos y de los informes que se están formalizando en este momento", explicó el abogado en referencia a cómo avanza la investigación.Según trascendió, si la justicia condenara a los tres imputados defendidos por Federik y Lambruschini, podrían recibir una pena de 2 a 6 años de prisión por los hechos que se les atribuyen.Al respecto, el abogado sostuvo que "aún no se dispusieron declaraciones indagatorias porque falta producir un montón de prueba", dijo en diálogo con Elonce TV y agregó que esperan ". Incluso, aún no se conocen los exámenes médicos y de la declaración en Cámara Gesell de la víctima", resaltó.", remarcó el abogado.Al respecto se explayó en una crítica a algunos medios.y esto está sujeto a verificación", remarcó el abogado en diálogo con Elonce TV, en referencia al tratamiento que tuvo el caso en algunos medios de la capital entrerriana y otros de Capital Federal, debido a la repercusión de tuvo el resonante caso.En referencia a algunos datos que no trascendían en los medios y que tanto en las redes sociales, como en el público en general, se solicitaba que se den a conocer, el abogado Leopoldo Lambruschini, explicó ante la consulta de, y esto tiene una restricción de carácter provisorio establecido por el Código Procesal Penal para expedirse públicamente en este sentido. Además, hay razones que ameritan que no se divulgue, como por ejemplo, que