Robó una cartera e hizo compras por 10 mil pesos con la tarjeta de crédito

Una mujer robó una cartera en un geriátrico en Andrade y Perón, de Gualeguaychú. Al respecto, el Jefe de la Departamental de Policía, Carlos Pérez, manifestó que "una señora, de 38 años, que realiza labores de peluquería en ese lugar denunció la faltante de su cartera. Horas después, el esposo comenzó a recibir mensajes sobre compras en diversos comercios con sus tarjetas de crédito, que estaban en la cartera desaparecida".



Asimismo, contó que la damnificada se dirigió a uno de los comercios donde se había efectuado una de las compras y explicó que ella no tenía su tarjeta y que no había efectuado compras. Minutos después, la mujer que robó la cartera volvió al local a cambiar una prenda y se comprobó que la tarjeta no coincidía con su DNI, supo Máxima Online.



Se dio intervención a la Comisaría 1º y la detuvieron. Fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, el Niño y el Adolescente.



Pérez explicó que "esta mujer reside en el Barrio 62 Viviendas y también trabaja en el geriátrico donde robó. Después, en horas de la noche se hizo un allanamiento en la vivienda y se secuestraron varios tickets de compra por montos importantes: diversas prendas de vestir y productos por valor de 6000 pesos, que también había comprado con dicha tarjeta ajena. El monto final de lo que consumió esta persona fue de alrededor de 10 mil pesos, en dos tiendas y un supermercado".