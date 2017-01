Barretearon la puerta de una tómbola: Denuncian "zona liberada"

Malvivientes intentaron ingresar a una agencia de tómbola situada en España 584 de la capital entrerriana. "Llegué a la mañana y me encontré con que barretearon la puerta, pero no alcanzaron a entrar. Calculo que no les dio el tiempo. Pero es una zona que ha quedado un poco liberada", dijo Carlos, el dueño del comercio.Indicó que tras la desagradable "sorpresa" llamó al 911 y "empezaron a realizar las actuaciones"."Más allá del patrullaje, no hay algún agente cerca o mayor vigilancia. Levantaron al custodia policial que teníamos en la esquina hace un par de meses", expresó.Comparó que "vengo caminando todos los días por calle Mitre y hay hasta dos policías por cuadra".Asimismo, hizo notar que "robos hay constantemente, pero la gente no se anima a llamar a la Policía. No sé si será por temor a represalia. Hay zonas muy descubiertas" en cuanto a la prevención, insistió.Sobre las medidas a adoptar "ahora voy a reforzar algo más la puerta. Volveré a colocar cámaras, que saqué hace algún tiempo para llevarla a mi vivienda, por seguridad. Estamos más inseguros que antes, uno lo ve constantemente en la calle", cerró.