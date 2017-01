Foto: Un hombre padeció gravísima herida durante un aparente robo Crédito: El Día

Un caso muy parecido al que sufrió una mujer en su casa de Del Valle y Montevideo la semana pasada, se descubrió el domingo por la mañana en un punto opuesto de Gualeguaychú. En esta ocasión la víctima es un hombre que vivía solo en el barrio Toto Irigoyen.



Los vecinos vieron la puerta entreabierta de la casa y cuando ingresaron lo encontraron desmayado, en un charco de sangre, con un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Centenario y de allí derivado a una clínica en Concepción del Uruguay debido a que presentaba un edema cerebral, confió a ElDía una fuente judicial.



En la casa no había signos de violencia. La puerta no estaba violentada y en el interior no había desorden, y además se halló el teléfono celular del hombre, por lo cual se trata de determinar si los responsables se llevaron dinero u otro elemento que hasta el momento no ha sido identificado, ya que la víctima nunca pudo decir nada respecto a lo ocurrido.



Por otra parte, y más allá de las similitudes con el otro caso sucedido la semana pasada, no habría vínculos entre uno y otro hecho.