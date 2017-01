Encontraron un bebé muerto en planta de tratamiento de residuos de Buenos Aires

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4.50 y fue reportado a la Policía por un empleado del predio ubicado en la calle Cramer 290, adonde acudió un móvil de la comisaría 31, con jurisdicción en la zona, y una ambulancia del SAME.



El trabajador había visto el cuerpo del bebé en la tolva "B" de la planta, un sector de descarga de los residuos recolectados durante la noche anterior, indicaron las fuentes.



La médica de la ambulancia del SAME constató el deceso y de inmediato se preservó el lugar para el trabajo de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil, pero en principio se determinó que el bebé tenía entre 38 y 40 semanas de gestación, cordón umbilical y restos de placenta, por lo que se infiere que se trataba de un recién nacido.



Según las fuentes, a simple vista el cadáver no presentaba signos de violencia, aunque esto y la causa de muerte confirmará en la autopsia en el marco de una causa que de momento está caratulada como "muerte por causas dudosas de criminalidad" y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 14, a cargo del fiscal Andrés Madrea.



El Ceamse de Colegiales es el mismo que fue allanado e investigado en 2013 en el marco de la causa por el crimen de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años que fue asesinada en su edificio del barrio de Palermo y arrojada a la basura por el portero Jorge Néstor Mangeri, quien ya fue condenado por el caso a prisión perpetua.



Ángeles desapareció el 10 de junio de 2013 luego de haber ido a hacer gimnasia justamente al predio del Ceamse de Colegiales y su cadáver fue hallado al día siguiente en la Ceamse de José León Suárez.



En el juicio se dio por probado que la chica regresó a su edificio en la calle Ravignani 2360, donde fue interceptada por Mangeri, quien la estranguló cuando la chica se resistió a un ataque sexual y luego se deshizo del cuerpo en una bolsa de basura.