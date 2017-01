Durante un asalto, desmayaron a empleado y lo remataron de un tiro en la cabeza

Foto: Brutal asalto Buenos Aires Crédito: Clarín

No les alcanzó con desmayarlo de un golpe. Cuando Juan Fernando Alonso (58) cayó al suelo, inconsciente, los delincuentes lo remataron de un tiro en la cabeza. En otro brutal hecho de inseguridad en el Conurbano bonaerense, dos ladrones asesinaron al empleado de una parrilla de Sarandí, partido de Avellaneda, e hirieron al dueño que salvó su vida de milagro, ya que una bala le rozó la cabeza.



El hecho ocurrió a las 14 de del domingo, en "Lo de Américo", una casa de comidas ubicada en General Acha, entre Bartolomé Mitre y Luis María Campos. Allí, dos ladrones ingresaron, se hicieron pasar como clientes y pidieron que les prepararan un sándwich de milanesa. Pero el dueño del local, Américo Fuenzalida (66), les dijo que estaban cerrando, según reconstruyó a Clarín Cristian, hijo del comerciante.



Fue entonces que los asaltantes dejaron en claro que se trataba de un robo y amenazaron a los dos hombres. En medio del forcejeo, uno de los ladrones golpeó en la cabeza a Alonso con un tacho de albañilería. El hombre cayó al piso desmayado y seguido a ello, le dispararon en la cara. La bala ingresó por un ojo y Juan falleció en el acto.



Conmocionado por la situación, Américo se fue encima de uno de los ladrones y comenzó a golpearlo. "Fue a defenderlo y empezaron a pelear", dijo una vecina. Hubo dos tiros más. Uno le rozó la parte superior de la cabeza y el otro una de las manos. A pesar de los disparos, el dueño del local sólo recibió lesiones leves.



Después del enfrentamiento, los delincuentes huyeron sin robar nada. En medio del silencio de la tarde, vecinos escucharon los gritos y llamaron al 911. El dueño del local fue trasladado a un hospital de la zona y anoche ya había sido dado de alta.



"Esto es zona liberada. Después de las 2 de la tarde es tierra de nadie", se quejó Cristian, hijo del dueño del comercio. "Mi viejo paga un bono policial para tener más seguridad y acá nos roban todos los días", dijo el hombre en diálogo con Clarín. Y agregó: "Cada tres o cuatro meses lo asaltan".



Juan Fernando Alonso trabajaba en esa casa de comidas desde hacía unos diez años. Como era el encargado de hacer los repartos, era muy conocido en el barrio. "Era un tipo muy bueno, humilde, ayudaba mucho a la gente", contó un cliente del local. "Era muy querido, buenísimo. Muy respetuoso", lo recordó Cristian.



Mientras la Policía trabajaba en el lugar, un grupo de vecinos se acercó a la esquina de Acha y Mitre y expresó su malestar por la ola de delitos que sufre el barrio del sur del GBA.



Es que hace un mes y medio, en esa misma esquina pero del otro lado de Mitre, motochorros asesinaron a Marcelo Ariel Callegaro (29) cuando intentó defenderse de un asalto en el kiosco donde trabajaba. El hecho ocurrió 6 de diciembre del año pasado cuando la víctima estaba atendiendo el local en compañía de su padre. Un ladrón intentó llevarlo para el fondo del comercio, donde se produjo un forcejeo y Callegaro recibió tres disparos. Ya había sufrido otros robos en la zona.



En esa misma zona, en junio del año pasado, también mataron a Matías Augusto Terrón (29) cuando delincuentes lo quisieron llevar cautivo a la casa de sus padres, situada en Suipisiche al 100, a cuatro cuadras del comercio "Lo de Américo".



Otro caso que recordaron los vecinos fue el del asalto a la pizzería Los Picapiedras, en noviembre de 2014, en Suipisiche y Mitre, donde dos ladrones mataron de un balazo en la cabeza a Miguel Godoy (49), maestro pizzero y encargado del local.



"A mi el año pasado me robaron seis veces. No se puede vivir más así", contó la dueña de una granja situada sobre Mitre, entre Acha y Chenault.



Anoche, en el lugar del crimen trabajaban policías de la comisaría 4° de Sarandí y peritos de la Policía Científica. Fuentes policiales consultadas por Clarín señalaron que los sospechosos no habían podido ser identificados.