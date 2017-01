Familiares de Pocho Morales se reunirán con autoridades nacionales

A mediados de febrero próximo la familia será recibida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. Lo informó la sobrina del quinielero desaparecido hace casi seis años en San Jaime de la Frontera. "Desde ahora vamos a manejarnos con autoridades del ámbito nacional y así tal vez lograremos que nos escuchen", dijo."A mediados de febrero tendremos una reunión con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, por lo que vamos seguir luchando", remarcó Nuria Miño, sobrina de Juan José "Pocho" Morales, quien desapareció misteriosamente el 30 de agosto de 2011. "Tenemos previsto, desde ahora, manejarnos con autoridades del ámbito nacional y así tal vez lograremos que nos escuchen", agregó.Recordó que el pasado 10 de octubre mantuvieron una reunión con el Ministro de Gobierno de la provincia, Mauro Urribarri, y el abogado Martín Uranga, que integra el mismo Ministerio. "Ellos quedaron en hacer todo lo posible para acelerar lo relacionado a la investigación", apuntó. "Nosotros les solicitamos que apartaran al fiscal de la causa o, en su defecto, que pusieran a un fiscal adjunto que se preocupara un poco más, ya que pasaron varios años. Recordemos que la causa está en el Juzgado de Chajarí y también está en el Juzgado Federal. Nosotros solicitamos que dejen actuar a una fuerza nacional, pero ellos se niegan", lamentó.Sostuvo que tras ese encuentro, no han tenido más información. Afirmó que el Ministro Urribarri se comprometió a darles "alguna novedad en los primeros días de diciembre, y nada ha pasado", se quejó.Más adelante, dijo que "actualmente Walter (hijo de Morales) no tiene prácticamente diálogo con ningún policía y faltan siete meses para que se cumplan seis años de la desaparición de 'Pocho'. No puede ser que aún no haya novedades".En otro tramo, Miño sostuvo que "Está más que claro que no les importa, o bien están ocultando algo. En plena democracia, tener que estar haciendo marchas o construyendo una Plazoleta de la Memoria, es muy raro", expresó la mujer en declaraciones radiales que reprodujo Chajarí Al Día.Por último señaló: "No tenemos ninguna información de mi tío. No sabemos si lo mataron o está vivo. No sabemos qué le pasó, por lo que seguiremos adelante".