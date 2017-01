Imputado por crimen de una joven de Concordia se recupera tras sufrir una ACV

Carlos "Víbora" Acuña sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en la cárcel de Paraná. El único imputado por el femicidio de Josefina López en Concordia permanece internado en la Sala de Neurología del Hospital San Martín.

"Se recupera favorablemente y en el parte médico se indica que, aparentemente, no tendría secuelas y no habría otras consecuencias", confirmó el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Mondragón.



"La recuperación va a llegar, de acuerdo a lo que se ha informado. Seguirá todo como corresponde y esta persona se reincorporará a la Unidad Penal N° 1 donde se encuentra alojado", amplió el funcionario.

La noticia generó dudas acerca de las dilaciones en la causa que podrían suscitarse debido a una complicación en la salud de Acuña o el posible pedido del abogado defensor para que el acusado cumpla la prisión preventiva en un centro médico o algún domicilio particular.



No obstante, Mondragón aseguró a DiarioRíoUruguay que no hay información acerca de esas disposiciones y que Acuña continúa "privado de su libertad", por lo que, una vez recuperado, volverá al pabellón a cumplir la disposición judicial.

En noviembre de 2016, la Justicia renovó su prisión preventiva, que cumple en la cárcel de Paraná como único y principal sospechoso del femicidio de la joven de 17 años.



Josefina estuvo desaparecida 27 días en Concordia y su cuerpo fue hallado el 25 de agosto de 2015. La primera hipótesis ubicó como culpable del femicidio a su tío, Acuña. La familia de la adolescente realizó gran cantidad de marchas para que la causa avanzara y, a un año y cinco meses de su aparición sin vida, no han conseguido que la causa se eleve a juicio.