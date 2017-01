Federación: Camión con mudanza de Gendarmería se incendió en la autovía

El siniestro ocurrió a las 17:20 horas, en el kilómetro 299 de la autovía Gervasio Artigas Km 299, cuando un camión Mercedes Benz con semi de la empresa Sola y Brisa, que circulaba de norte a sur desde dorado misiones, por causas que se tratan de establecer, se incendió.Según se informó a 7Paginas, el camión transportaba una mudanza oficial de gendarmería, y la misma comenzó arder y alcanzó la cabina lo que produjo destrucción total no así del semi donde solo incendio algunos pequeños elementos.Momentos de zozobra se vivieron ya que las llamas alcanzaron la cabina, lo que le produjo destrucción total; no así del semi, donde el incendio sólo tomó algunos pequeños elementos. Afortunadamente y según se informó a este medio, tanto el chofer del rodado - Roque Sundhoff, de 39 años - como su acompañante - Mario Olivera, de 33 - no resultaron con lesiones ni complicaciones de ningún tipo.El tránsito por la autovía debió ser asistido, desviándose por carril en dirección sur - norte.