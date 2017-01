Niño de 10 años fue baleado por otro de 12 cuando se bañaba en un arroyo

Un niño de 10 años recibió un balazo en el pie mientras se bañaba en el arroyo Cambá Paso, en Concordia. El muchacho estaba disfrutando del día junto a sus hermanos, hasta que otro adolescente de 12 años comenzó a disparar desde el puente del tren que atraviesa ese curso de agua. El niño fue atendido en el hospital Masvernat y afortunadamente, el tiro no lesionó ningún hueso. El agresor aún no fue detenido.



En la tarde de este sábado un niño de 10 años y sus hermanos fueron a pescar a la zona de playa del mencionado arroyo. Mientras estaban refrescándose en cercanías al puente, pasan otros dos adolescentes y uno de ellos, portaba un arma de fuego.

Sin mediar palabras disparó varias veces al agua, aun no se comprobó si iban directo a ellos, y uno de esos tiros dio en el pie del niño. El atacante y su cómplice se dieron a la fuga.



Tras el episodio, el mayor de los hermanos lo llevó hasta su casa y su madre llamó a una ambulancia. El niño fue derivado al nosocomio local con una herida en el pie derecho con orificio de entrada sin salida.

El proyectil extraído del cuerpo del muchacho fue entregado a las autoridades para que sea analizado, así se podrá determinar el arma vinculada y atrapar al responsable.