Se redujo el número de homicidios en Paraná: La mayoría con armas de fuego

En Paraná se redujo sensiblemente la cantidad de homicidios en 2016 respecto de los que se registraron en años anteriores. Aunque se hable de una sola muerte violenta, la situación no es buena, pero la disminución en las cifras es un dato alentador, por el cual se pueden anotar puntos a favor de algunos organismos públicos.En primer término, no se puede dejar de contextualizar el panorama fuera de lo que significó el cambio de sistema procesal penal, que rige desde septiembre de 2014.Pero no es solamente la cantidad de presos, sino de imputados en general lo que ha cambiado respecto de años anteriores. Fuentes policiales consultadas por, aseguran que en otra época cuando había una persona baleada, que sobrevivía por ser una lesión leve o no tan grave, muchas veces la causa judicial daba muchas vueltas, se dilataba y terminaba en una probation. Y como ese sujeto pensaba que su accionar no tenía consecuencias, reincidía en nuevos hechos violentos, que podrían causar la muerte.Ahora, la diferencia sustancial radica en que se detiene al sospechoso del hecho, el fiscal lo imputa cara a cara y, en caso de quedar libre, o cuando recupere la libertad tras un plazo, el juez de Garantías en una audiencia le impone una serie de restricciones, que en caso de incumplir irá a para a la cárcel. Por lo tanto, la persona se cuida más y evita (en caso de ser el responsable) volver a cometer hechos violentos.. Si bien de las estadística surge que, esto es porque se trata de armas más letales, pero en los hechos violentos en general,, que dependiendo del tipo de lesiones, dan más chances de sobrevivir al herido.En caso de existir menor cantidad de armas de fuego en la calle, se puede adjudicar no solo al secuestro de las mismas en distintos procedimientos policiales, sino también a que a principios de mayo se desbarató la banda que sustraía armas de fuego del depósito de Tribunales y las vendía o alquilaba a personas del ambiente delictivo. De hecho, la investigación por ese escándalo surgió a partir del secuestro de una pistola en poder de un sujeto con antecedentes penales.A su vez, hubo varios hechos de sangre el año pasado que dejaron a las víctimas en gravísimo estado, al borde de la muerte, y luego de días internados peleando por sus vidas, sobrevivieron.En este tercer aspecto, se destaca la labor del personal de la salud pública, tanto de quienes asisten en las situaciones de emergencia a las víctimas, como de los que trabajan al límite en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín.Por último, de la cifra mencionada se destaca que hubo cuatro femicidios en Paraná el año pasado.De todos los homicidios ocurridos en Paraná,La División Homicidios continúa recabando datos y testimonios, pero aún no surgieron elementos contundentes para hallar a un sospechoso, aunque sí se tienen nombres y se realizaron allanamientos en base a una hipótesis en la que confían los investigadores.*En Paraná hubo 17 asesinatos el año pasado. Fueron 12 varones y cinco mujeres. La edad promedio de las víctimas es de 33 años, en tanto que hubo 19 detenidos con un promedio de edad de 26 años.*Hubo 14 homicidios producidos con armas de fuego, solo uno se perpetró con arma blanca y dos asesinatos fueron cometidos por otros medios (ahorcamiento y golpes).*Un homicidio queda sin esclarecer: el femicidio de Jéssica Do Santo, quien fue ultimada de un disparo y su cuerpo desmembrado y arrojado en un descampado de Bajada Grande.