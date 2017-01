Se arrojó al río para "desenganchar" una caña de pescar y murió ahogado

Un hombre de 66 años murió ahogado en el margen oeste del río Gualeguaychú, a 80 metros del puente Méndez Casariego. Ocurrió este sábado alrededor de las 18.30.

Según se informó, una mujer de 53 años tuvo problemas con los elementos pesca, ya que la caña había quedado "enganchada" y no podía sacarla del agua. Un hombre se ofreció a ayudarla y se arrojó al río, pero no volvió a salir a la superficie.

Tras varios intentos por localizarlo, un guardavidas de 25 años logró rescatarlo, pero no pudo reanimarlo.

Intervino en el lugar personal de Prefectura Local, Sección Judiciales de la Jefatura Departamental Gualeguaychú y la División Criminalística.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscal Interviniente, Dra. Martina Cedres, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, previo reconocimiento por parte de sus familiares.