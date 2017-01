Fein: "No hay ningún elemento que eche por tierra lo que dijo Lagomarsino"

"No hay otro elemento que eche por tierra lo que dijo"

Lagomarsino, señaló Fein, al ser consultada sobre la versión de

los hechos del técnico informático a quien pertenece el arma que

dio muerte al exfiscal de la causa AMIA.

Al ser consultada sobre si Lagomarsino le parecía "creíble", la

exfuncionaria dijo que "no pasa por 'creíble o no creíble'", sino

que no hubo en la causa ningún "elemento" en la investigación que

contradijera la declaración del técnico informático.

Durante una entrevista que ofreció a Radio 10, Fein recordó que

en la causa declararon "muchas personas allegadas a Lagomarsino,

una jueza incluso, la doctora (Silvia) González, personas de una

empresa para la cual Lagomarsino estuvo trabajando como técnico en

informático" que dieron referencias del dueño del arma.

La exfiscal consideró que para acusar a Lagomarsino de otro

delito que no sea haberle prestado a Nisman el arma con la que

terminó muerto se deben aportar "pruebas que nunca se aportaron".

"Ninguna parte las aportó (pruebas que indicaran) que él tuvo

que ver con la participación de un hecho más grave", señaló Fein,

al ser consultada sobr la situación de Lagomarsino.

Por otra parte, la exfiscal insistió en que la junta médica que

actuó en la causa determinó que Nisman murió el domingo 18 de

enero de 2015.

"Se estableció por la junta médica de manera categórica que la

data de muerte, desde el momento de la autopsia, realizada a las 8

de la mañana del día lunes, fue de 24 horas, que

puede ser en más una o dos horas o menos una o dos horas", dijo.

Los peritos de parte de la exesposa de Nisman, la jueza Sandra

Arroyo Salgado, primero "habían dicho 36 horas, o sea las 8 de la

noche del sábado", pero luego de participar de la junta médica

"culminaron presentando por separado" un informe que indicaba que

"la data de muerte sería entre las 24 y las 36 horas", explicó.

