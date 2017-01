Preventiva por 30 días para el autor del crimen de San Benito

Foto: Zona donde se produjo el crimen

Se trata de Jonathan Alberto Dayer, quien declaró ante el fiscal Juan Malvasio y reconoció que mató a Miguel Ángel Ledesma, pero dijo que fue para defender a su mamá. Además contó que a la escopeta calibre 28 que utilizó para disparar su familia se la compró a la víctima tiempo atrás para defensa.



El chico, que es analfabeto y se ganaba la vida vendiendo huevos, explicó que su intención no fue matar sino herir a Ledesma, que minutos antes había atacado con un cuchillo a su madre en la puerta de su casa, indica Uno.



Tanto Miguel Ángel Ledesma como los Dayer se conocen desde hace varios años, ya que no solo viven en la misma cuadra, sobre avenida Paraná entre Formosa y Córdoba, sino que en algún momento tuvieron una relación de amistad que por motivos desconocidos se rompió.



El defensor de Dayer, Javier Aiani, estuvo de acuerdo con el pedido de encierro preventivo que planteó el fiscal Malvasio ante la jueza de Garantías en Feria Nº 1 Paola Firpo, quien se había manifestado en desacuerdo con el mes de prisión. Aiani dijo: "Estamos analizando otra medida alternativa, pero él (por Dayer) hoy no tiene dónde ir para cumplir una prisión preventiva".



Discusión, pelea y muerte

El crimen ocurrió el miércoles 18 a las 22 en la puerta de la vivienda de los Dayer en Paraná y Formosa. Hasta ese lugar llegó Ledesma, quien vive en Paraná y Córdoba. Según los datos aportados por los testigos que declararon ante Fiscalía, Ledesma se enfrentó a unas cinco personas entre las que estaba la mamá de Jonathan. El hombre, al verse superado en cantidad de rivales, se volvió hasta la casa a buscar un cuchillo. Es así que cuando iba otra vez a la casa de los Dayer el joven entró corriendo a la casa, buscó el arma, la cargó y disparó contra Ledesma quien recibió el impacto en el pecho a unos 15 metros de distancia.



Dayer dice que él tuvo intenciones de disparar a las piernas de Ledesma pero no pudo controlar el arma. También sostiene que la víctima quiso apuñalar a su mamá y por eso actuó.



Por su parte, los familiares de la víctima descartan una legítima defensa y acusan directamente al muchacho de tan solo 18 años.



Según quedó plasmado en el legajo a través de las pruebas que recolectó la División Homicidios al parecer el encono entre Ledesma y los Dayer surgió en una supuesta colaboración de la madre del joven imputado por Homicidio Simple con la Policía en contra de la víctima en un caso de hurto.

En el barrio San Pedro los vecinos están preocupados y en las últimas horas han reclamado mayor presencia policial y también allanamientos porque dicen que cada vez más familias tienen armas en sus casas.



Uno.