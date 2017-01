Buscan a joven de 26 años: la vieron por última vez a la salida de un boliche

Maika Florencia Romero, de 26 años, que desapareció el viernes por la mañana en Paraná a la salida de un boliche. La joven tiene dos hijos: una nena de 2 años y uno de 8, según informó su madre, que radicó la denuncia.



De acuerdo al relato de la mujer, su hija había ido a bailar a un boliche ubicado en la zona del Thompson de la capital provincial. A la salida, se quedó afuera del lugar con amigos. La última en ver a Maika fue una de sus amigas, pasadas las 9 de la mañana, cuando se habría retirado en compañía de un hombre que sería rosarino y circulaba en un Toyota Corolla.



Maika Romero tiene pelo corto, rubio y la última vez que fue vista llevaba vestido rojo y sandalias negras. También portaba una cartera. En sus muñecas tiene dos tijeras tatuadas, además de una frase en un hombro, el dibujo de dos manos enganchadas de los dedos en el otro; en la espalda tiene una flor y una mariposa y en la nuca, la ilustración de Mickey y Minie. La joven lleva un arito en la lengua, detalló su familia.



Por cualquier información sobre el paradero de Maika, se puede llamar al 911, dirigirse a cualquier dependencia policial o comunicarse con su mamá al número 0343-156986414.



La investigación policial



El jefe de la Departamental Paraná, Marcos Antoniow, informó a radio La Voz que se radicó una exposición en comisaría 10, remitida a comisaría octava por razones de jurisdicción, ante la ausencia de la chica de 26 años: "El hecho fue comunicado a la Fiscalía, donde en primera instancia, no se ha judicializado, conforme las directivas de la Fiscal".



"Esta chica fue a una confitería en la zona del Thompson, y luego siguieron en la playa. El último contacto que se tuvo fue a las 9 de la mañana, brindándose la descripción de un auto y una persona", con quien se abría ausentado.



"Según lo que conocemos, la chica y su amiga fueron invitadas a una fiesta en Santa Fe, una aceptó y la otra no", indicó el Comisario Antoniow. "En principio, no habría nada malo, sino la ausencia de esta chica con un hombre", entendió.