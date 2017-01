Hicieron un boquete pero en la caja fuerte sólo había yerba y azúcar

Ladrones inexpertos o mal "dateados" fueron los que esta madrugada atacaron el negocio Pirayú Automotores, en el corazón de barrio Candioti, en la ciudad de Santa Fe.



Tal como ocurrió en otros hechos similares, los delincuentes decidieron abordar su objetivo desde la altura.



Para ello escalaron tapiales vecinos hasta ubicarse justo en el techo del comercio ubicado en Marcial Candioti al 3000.



Una vez allí, valiéndose de tijeras especiales o de una amoladora portátil, hicieron un importante corte (boquete) en las chapas de zinc.



Desde allí se descolgaron a dos de las oficinas de la concesionaria donde rompieron los cielorrasos en distintos sectores. "Creemos que hicieron eso intentando esquivar los sensores de las alarmas", dijo hoy Sebastián, titular de la firma.



Pero en este detalle también fallaron, por cuanto las alarmas se activaron y dispararon sus bocinas, lo que obligó a los intrusos a darse a la fuga.



En medio de la conmoción del momento, los sujetos llegaron hasta una caja fuerte, la que se encontraba sin llave. Y fue aquí donde los sujetos recibieron el segundo golpe de nock out, debido a que dentro de la caja sólo había un paquete de yerba y otro de azúcar.



"Eran las tres de la mañana cuando se soltaron las alarmas. Rompieron el techo del negocio y los cielorrasos de dos oficinas. Violentaron la caja fuerte, pero no había nada. No tenía llave porque en este tipo de comercios no manejamos dinero en efectivo, son todas transacciones bancarias", señaló el damnificado.



Agregó que "éste es el tercer robo que sufrimos. Hace dos años tuvimos una incursión idéntica, aunque ese caso fue con más violencia y más destrozos".



Por último remarcó que "el barrio está complicado, supongo que hace un tiempito estaba un poco más tranquilo, pero no escapa a lo que pasa en toda la ciudad. Es sabido que hay robos por todos lados", cerró el titular de la concesionaria. (El Litoral)