Supuesto crimen "mafioso": El arma secuestrada no fue usada en el homicidio

Foto: El fiscal solicitó la libertad del joven detenido Crédito: La Calle

El fiscal Fernando Martínez Uncal, subrogante de la causa abierta por el homicidio de Pablo "Toti" Burguello, solicitó la libertad del joven detenido en el barrio 25 de Mayo, cuando la policía de la provincia realizó un allanamiento y secuestró un arma de igual calibre a la usada para perpetrar el hecho.



En su exposición, Martínez Uncal informó que la pistola Bersa Thunder, con la inscripción "Policía de Buenos Aires", no es la utilizada para asesinar a Burguello ni tampoco para perpetrar otros hechos delictivos en ciudad, así se lo informó ayer por la mañana la Dirección de Criminalística de Paraná, con la firma de los peritos.



Manifestó también que el miércoles se le tomó declaración al joven Gabriel Alejandro Ríos, de 22 años, al igual que a su pareja, quienes fueron indagados en forma separada. Los dichos de ambos fueron coincidentes en que el arma estaba en la casa que habitan, que es de un tío de la joven, Rosendo Larrosa, actualmente alojado en la UP4, que había sido llevada por este en una de sus salidas socio-laborales y colocado en un aparador, que ninguno de ellos la había tocado.



El fiscal sostuvo que los dichos de la pareja son creíbles, por lo que pidió la libertad del joven, a lo que accedió la jueza de Garantías, doctora María Evangelina Bruzzo, quien le impuso como medidas, fijar domicilio y concurrir semanalmente a la fiscalía para dar su dirección, ya que ambos están procurando irse del barrio, dadas las amenazas que vienen recibiendo en estos días.



Dijo que para pedir su libertad tiene en cuenta la detención del joven río fue por la sospecha de la fiscalía con relación a otros hechos sucedidos en estos días en a la ciudad algunos graves, como el homicidio de Burguello. El arma as remitió a la Dirección Criminalística de Entre Ríos. El informe de la pericia que me acaban de adelantar vía mail y que va a llegar firmada por los peritos. Ese resultado, en uno de los puntos arroja que "el arma de fuego de puño calibre 9mm, no guarda relación de correspondencia con el material enviado. Este material son los proyectiles extraídos a Burguello y vainas secuestradas en el lugar de los hechos, tampoco guardan relación con otros materiales periciales.



No se verifican riesgos procesales para mantener detenido al ciudadano Ríos. Entendemos sincera la declaración de la pareja que está a punto ad e trasladarse a otro domicilio por los hechos, entre ellos un robo, del que han sido víctimas ambos jóvenes.



El abogado defensor de Ríos, doctor José Pedro Peluffo, no tuvo objeciones, pero informó que la joven pareja de Ríos, quien se encuentra con embarazo avanzado, fue amenazada por personas que recuperaban su libertad el pasado miércoles, cuando ella ingresaba a ver a su pareja en la Alcaidía.



La procedencia del arma

El arma que fuera secuestrada por la policía, le fue sustraía mediante amenazas con arma de fuego a una funcionaria policial, Barbará Noemí Antonelli el 21 de enero de 2016 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.