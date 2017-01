Mujer padeció hundimiento de cráneo: Su pareja denunció un robo, pero hay dudas

El caso sucedió el miércoles por la noche en un domicilio de avenida Del Valle y Montevideo de Gualeguaychú. El hombre de poco más de 40 años llegó a su casa luego de un día de trabajo en una planta del Parque Industrial de Gualeguaychú, con la incertidumbre de qué había pasado con su mujer, con la que había dejado de tener contacto telefónico a las 17. Preocupado por esto, solicitó en el trabajo salir una hora antes y cuando llegó encontró a su pareja tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre.



Inmediatamente se comunicó con el Hospital Centenario para que su esposa fuera trasladada en la ambulancia y le informó a su cuñada el estado de salud en el que se encontraba la hermana. Cuando llegó la ambulancia, trasladó a la víctima y a su hermana al nosocomio, mientras que el hombre se quedó en el lugar y fue recién en ese momento en que constató la faltante de dos televisores, una tablet y unos 3000 pesos.



Cuando la mujer ingresó al Hospital llegó inconsciente y fue alojada en la Terapia Intensiva, pero luego de un examen, el médico estableció que la mujer había sufrido un hundimiento de cráneo, por lo que se decidió su inmediato traslado a una clínica de mayor complejidad en Concepción del Uruguay.



Cuando su pareja realizó la denuncia de los elementos sustraídos en el interior de la vivienda, la Policía realizó una inspección y no encontró desorden en la casa. Luego de este primer registro, el hombre acudió al Hospital y acompañó a su mujer a Concepción del Uruguay, donde se recupera tras ser intervenida.



El fiscal que lleva adelante la investigación, Martín Gil, hasta el momento no ha podido dialogar con el esposo de la víctima, por lo que está a la espera de su regreso para mantener una entrevista y obtener más detalles de lo sucedido, y luego realizar una segunda inspección. Por el momento no hay testigos que hayan observado movimientos extraños en la casa, publica El Día.