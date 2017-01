Foto: Viajó para comprar un camión y le robaron 400.000 pesos Crédito: LM Neuquén

Todo comenzó cuando la víctima observó, en la página de compra venta OLX, el camión a un precio muy tentador.



El santafesino hizo los contactos telefónicos del caso y con la promesa de venta viajó a Neuquén en colectivo. Llegó ayer a las 10 a la terminal y de ahí se dirigió en taxi a una casa ubicada en la calle Alem al 100, del barrio Mariano Moreno.



"Lo que no sabía el hombre es que ahí viven los Machado, que tienen varias causas por estafas, y varias millonarias", confió un pesquisa a LM Neuquén.



Lo cierto es que el santafesino ingresó a la vivienda y los gitanos le mostraron el camión grúa con los papeles respectivos. Incluso, hasta le permitieron dar una vuelta para probarlo.



Cuando el hombre aceptó hacer la transacción, uno de los gitanos tomó la llave del rodado y se la pasó a otro y le dijo "andá a ponerle una batería nueva que el señor tiene que realizar un viaje largo y la batería esa está floja".



A partir de ahí el camión no apareció más. Al santafesino lo metieron a una oficina y le pidieron el dinero. El hombre entregó 400 mil pesos en efectivo y además les hizo una transferencia de 15 mil pesos más. Pero como la situación lo comenzó a incomodar, el santafesino pidió el dinero de vuelta y entonces fue cuando le apuntaron a la cabeza con un arma y lo sacaron de la vivienda.



De inmediato el hombre llamó a la Policía y en cuestión de minutos personal de la Comisaría Primera llegó al lugar y dio intervención al departamento de Delitos Económicos.



La casa quedó consignada desde el mediodía hasta las 18 y cuando llegó la orden de allanamiento ingresaron pero ya no estaba el hombre que lo había amenazado y los pesquisas pudieron secuestrar menos de 100 pesos.



"Es de suponer que cuando echaron al hombre a la calle, huyó el gitano con el arma y parte de la guita", deslizó un investigador.



La Policía demoró a una mujer y detuvo a dos hombres a los que hoy la fiscalía de delitos patrimoniales les podrían formular cargos por encubrimiento.