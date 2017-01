Hirió a una mujer, intentó robar un auto y agredió a la directora del hospital

Un delincuente fue atrapado por los vecinos este jueves por la noche cuando vieron que había atacado a un hombre en la Avenida 9 de Julio de Chajarí. Se trataría de un hombre joven, muy conocido en otra ciudad y en el ambiente policial por sus conductas delictivas.Todo comenzó en la terminal de ómnibus de Chajarí, cerca de las 20 cuando esta persona se encontraba sentada en el interior del comedor. En un momento ingresó detrás del mostrador y, navaja en mano, se trabó en lucha con una de las mujeres que atiende, la cual no pudo evitar que la hiera en los dedos de las manos y en el brazo izquierdo. Inmediatamente y tratando de llevarse un celular escapó del lugar.En su raid delictivo en la Avenida 9 de Julio pasadas las 21:30 abordó a un hombre cuando este intentaba subir a su auto, lo amenazó, y diciéndole que estaba armado le pidió que ingrese al rodado. La víctima, en un descuido del delincuente, forcejeó y logró sacar la llave del auto para salir corriendo del lugar dejando el vehículo abierto, lo que permitió que el delincuente se suba pero al no tener como ponerlo en marcha, continuó con la fuga. Vecinos lograron atraparlo y dejarlo en la vereda para ponerlo a disposición de la Policía en la esquina de la Avenida 9 de Julio y Mitre del barrio La Tablada.Pero allí no terminó todo, ya que a pesar de estar custodiado, llegó al hospital y cuando la propia Directora del Hospital Santa Rosa, Fernanda Lalosa, intentaba consultarle sobre la patología que sufre (es diabético) el sujeto levanto una de sus piernas e intento provocar una zancadilla a la profesional, quien reaccionó inmediatamente reponiéndose de la eventual caída.Después de ello fue trasladado a la Comisaría donde será indagado por el Fiscal de turno.