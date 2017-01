Hechos violentos en San Benito tras crimen: intentaron prender fuego una casa

Policiales Hombre asesinado en San Benito "es conocido en el ambiente policial y judicial"

Un principio de incendio en una vivienda se produjo este jueves por la tarde en calles Paraná y Formosa de San Benito. "Quisieron prender fuego a la casa de la hermana y después salieron `disparando`", dijeron vecinos del lugar, a"Por suerte el marido de la chica sacó todas las cosas para que no se le quemaron", dijeron.En tanto, a juicio de los familiares de la víctima, fueron "los del bando" del matador, quienes atacaron esta tarde la casa de la hermana del fallecido:, mencionaron.De acuerdo a lo que dijeron los familiares, ellos "descreen" que el joven de 18 años que está detenido por el hecho, sea el autor del crimen.Respecto del hecho de sangre, rememoraron:"Ellos tiran toda la suciedad de los caballos para la calle, ¿quién aguanta el olor? Pero ese reclamo no les da derecho a matarlo", dijo otra de las mujeres, indignada con el crimen, respecto al posible "detonante" del homicidio.Al mismo tiempo indicaron que esta tarde "desde una camioneta de color bordó", que pasó por el lugar, "nos atacaron a tiros con una carabina. Tuvimos que salir corriendo para que no nos hagan nada".Recordemos que en horas de la medianoche se produjo el homicidio de Miguel Ángel Ledesma. Se trató del primer crimen del año en el departamento Paraná. Un hombre de 34 años fue a aclarar un tema con una vecina en el barrio San Pedro. Ante el planteo, el joven de 18 años reaccionó, aparentemente en defensa de la madre, respondiendo con un escopetazo. El muchacho fue detenido. Elonce.com.