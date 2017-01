Allanamientos en barrio Libertad por balaceras y "conflictos" entre familias

Policías de comisaría sexta realizaron un importante operativo en barrio Libertad a raíz de "constantes tiroteos" entre integrantes de familias, relacionadas entre sí.Estela Maris Ortíz, la dueña de una de las casas allanadas confirmó aque personal policial realizaba "el dermotest a mis hijos de 17 y 15 años, porque dicen que ellos tiran, pero ellos no son".Los problemas, dijo la mujer, se presentan entre su núcleo familiar más cercano y "mi cuñado, que junto a otros más, que también son mis parientes, tiran todo el día".Al ser consultado respecto de los motivos de las balaceras, aseguró: "Siempre molestaron a mis hijos y lo siguen haciendo. He hecho la denuncia, incluso en Fiscalía; anoche recién aparecieron, como hoy siguieron tirando hoy de vuelta hice la denuncia. Desde hace años se repite la situación, ahora empezaron de vuelta: desde el 1º de enero, todos los días, han estado tirando".La mujer dijo que en su vivienda "no hay armas".Intervino personal de comisaria sexta.