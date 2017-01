Tremendo accidente involucró a dos autos y un camión en Gualeguaychú

Dos automóviles y un camión que llevaba de tiro a otro quedaron involucrados en un choque que de milagro no arrojó víctimas fatales. Un hombre fue trasladado al Hospital Centenario.Alrededor de las 15 se produjo un accidente en la avenida Luis Jeannot Sueyro y Lisandro De La Torre de la ciudad de Gualeguaychú, en la que se vieron involucrados un automóvil VW Bora, un Fiat Siena y un camión Mercedes Benz que llevaba de tiro a otro similar.Según relató a ElDía el conductor de 30 años del Siena, y que se dirigía a su trabajo en la planta Toyota de Zárate, el VW Bora que conducía, en el mismo sentido un hombre de 62 años, lo impactó en el lateral trasero derecho, lo desestabilizó y tras hacer un trompo sobre la cinta asfáltica, terminó impactando contra un árbol.En sentido contrario, o sea ingresando a Gualeguaychú, transitaba el camión que tiraba a otro con una lanza. Según manifestó a ElDía el conductor, observó que saliendo de la ciudad "venían los dos autos y se tocaron" y al ver que el VW Bora se dirigía zigzagueante hacia su camión, volanteó hacia la izquierda para evitar el impacto frontal.El VW Bora chocó contra el lateral derecho del camión y quedó en el medio de la cinta asfáltica, a unos 50 metros de donde quedaron los demás involucrados en el accidente. Su conductor, un hombre de 62 años, fue trasladado al Hospital Centenario con un corte en la cabeza, y estaría fuera de peligro.Este rodado fue el más afectado y el estado en el que quedó su carrocería demuestra que por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales. Los airbags delanteros no explotaron porque no hubo choque en el paragolpe delantero, sino que todo el impacto se recibió en la parte superior del vehículo.Desde el Hospital Centenario se informó que el hombre accidentado fue trasladado por el Servicio 107 del Hospital Centenario y según el parte médico emitido por la Guardia presenta traumatismos de carácter leve y varias heridas cortantes. Permanece en observación.