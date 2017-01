Secuestraron arma en causa por el hombre que habría sido ejecutado por sicarios

La Policía secuestró el lunes un arma calibre 9 mm, el que coincide con el del arma usada en el homicidio de Pablo "Toti" Burguello, quien fue ejecutado en uno de los accesos a Concepción del Uruguay, en un crimen que en un principio fue catalogado como "mafioso".El jefe departamental de Policía, Sergio Olivera, dio detalles acerca del procedimiento y la marcha de las investigaciones.- El arma secuestrada, ¿podría ser la utilizada para asesinar a Burguello?- Continuamos con el trabajo que se viene desarrollando, con la causa principal que sería la muerte del señor Burguello, en ese contexto se allanó un domicilio del barrio 25 de Mayo y se secuestró un arma calibre 9 mm. El calibre es coincidente con los indicios que quedaron en el lugar del ataque a Burguello y en otros hechos en que se han usado armas de este calibre. A veces no se han encontrado armas, sino cartuchería del mismo calibre. Se está investigando si este arma es la misma que se utilizó no solo en el caso Burguello, sino en otros.- ¿Como en el caso Vento?-No podemos decir que ambos casos estén conectados, pero también veremos si el arma coincide.-¿Criminalística comenzó con las pericias del arma?- Si bien nosotros tenemos los elementos para hacerlo, hoy partió una comisión para llevar el arma a la Dirección de Criminalística de Paraná. El día de ayer también fueron trasladados los proyectiles y las cápsulas encontradas para las pericias ordenadas por la fiscalía en la misma División Criminalística.-¿Es posible saber la procedencia del arma encontrada?-Al parecer tiene su numeración intacta, pero hay que ver si no hay otras cosas que no se ven a simple vista. Esto podrá ser determinado por las pericias.- ¿Es verdad que pertenece a una fuerza de Buenos Aires?-Hay algunos indicios de que podría ser así, pero hay que verificarlo. Hay muchas armas que se extravían, otras son robadas. Hay que investigar de dónde viene.-¿Hay alguna persona detenida como consecuencia del hallazgo del arma?-Hay una persona imputada, en principio por Tenencia Ilegal de Armas. Se verá después si está vinculado a algunos de los hechos que investigamos.-¿Podemos decir, entonces, que hay avances en la investigación del caso Burguello?- Se sigue trabajando. Hay avances en el caso y no lo vamos a dejar hasta resolverlo, al igual que con los otros hechos que se investigan.En el domicilio allanado, fue encontrada y secuestrada un arma calibre 9 mm, marca Bersa Thunder, con la inscripción "Policía de Buenos Aires". Al momento del secuestro el arma se encontraba en condiciones de ser disparada. También fueron hallados cartuchos de diferentes calibres, una peluca y una máscara, publicó La Calle.