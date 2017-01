Notificaciones aseguró que no recibió llamado por orden de exclusión

Policiales No se ejecutó una orden de exclusión porque no se halló a oficial de justicia

La directora de la oficina de Notificaciones de Tribunales de Paraná aseguró que nunca recibió el llamado para que la oficial de justicia en turno hiciese cumplir una orden de exclusión del hogar emitida por el Juzgado de Familia. Explicó que la notificación quedó flotando en una zona de indefinición entre dos áreas.María Inés Trigos, directora de la oficina de Notificaciones de Tribunales de Paraná, aseguró a que "Notificaciones nunca recibió un llamado"."Nuestra oficina funciona en Tribunales y el llamado nunca ingresó", añadió la funcionaria que tiene a sus órdenes a seis oficiales de justicia, de los cuales uno está en turno los fines de semana pendientes de la actividad de una oficina que "trabaja las 24 horas, los 365 días del año".La irregularidad quedó expuesta en la audiencia que se realizó ante la jueza de Garantías en Feria, Paola Firpo, quien ante la gravedad de la situación, habida cuenta que en la audiencia se sostuvo que la denunciante corría riego de vida, instó a que se investigaran los motivos del incumplimiento de la orden dictada por su par del fuero de Familia. Trigos, en relación a la irregularidad, manifestó: "Nos reclamaban (el cumplimiento de) la medida pero nosotros no teníamos conocimiento de que existía".Trigos explicó aque la orden de la jueza Murga llegó a Comisaría Cuarta -sin pasar por la oficina de Notificaciones, que es la responsable del diligenciamiento del oficio-desde la Mesa de Información Permanente (MIP) de Tribunales, también denominada Mesa de Entradas.La directora indicó que "desde la comisaría dicen que trataron de ubicarla (a la oficial de justicia) pero no la llamaron, llamaron a la MIP y la MIP no la llamó".Trigos explicó que "la MIP entendió que como la notificación estaba en la comisaría la oficial de justicia ya debía estar al tanto".Defendió el desempeño de la oficial de justicia cuestionada resaltando que "es una funcionaria con muchos años de trabajo y muy responsable" y explicó que los oficiales de justicia "son funcionarios públicos auxiliares del juez" que tienen a su cargo hacer cumplir las medidas que aquellos ordenan. Entre un sinnúmero de situaciones que diariamente deben abordar, los oficiales de justicia intervienen en exclusiones de hogar, secuestro de vehículos, constataciones de diferente orden, secuestro de historias clínicas, desalojos y embargos. Para el cumplimiento de estas medidas, los oficiales de justicia concurren acompañados por el abogado facultado por un juez o por la Policía, que acude en carácter de colaboradora.