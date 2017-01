Advierten sobre llamados para cobrar deudas inexistentes a entrerrianos

Como actúa el organismo

La Secretaria de Comercio a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, intervendrá en la defensa de los ciudadanos entrerrianos que son intimados por estudios jurídicos de Buenos Aires, a pagar deudas inexistentes.Juan Carlos Albornoz, titular de Defensa del Consumidor informo que han surgido denuncias y consultas respecto a estudios jurídicos de Buenos Aires reclamando deudas inexistentes y que responden a empresas generalmente de telefonía móvil y/o financieras.El funcionario afirmó que "estos estudios, con mensajes y cartas documentos, intentan extorsionar a la gente" al tiempo que explicó: "el modus operandi de las firmas, viola la ley 24.240 de Defensa del Consumidor porque el reclamo también lo hacen en ámbito laboral de los supuestos deudores, configurando también un trato indigno, porque sólo debería realizarse en el ámbito privado".Además, amenazan con el embargo del sueldo, lo que configura un hecho extorsivo, afirmó Albornoz, quien agregó que se trata de un hecho grave, porque se realiza sin la documentación respaldatoria.Por otra parte, el funcionario comentó que "los perjudicados podrían llegar a ser muchos entrerrianos que pueden haber recibido una intimación de pago, de la cual ni siquiera son responsables, por lo que se estaría reclamando una deuda inexistente y deben denunciarlo".Respecto de la intervención del organismo en el caso, señaló que una vez tomado el reclamo, se inicia un expediente y se cita a los representantes de las firmas demandantes con la documentación respaldatoria.El paso siguiente es que luego de esto, responden que no cuentan con la documentación respaldatoria y anuncian que desisten del reclamo, por lo que esto podría llegar a ser una estafa.Debido a la cantidad de consultas y reclamos de personas afectadas, el Director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, instó a los ciudadanos a no pagar un peso y no descartó la aplicación de sanciones pecuniarias a los estudios jurídicos, que realicen estas maniobras.