Condenaron a mujer que viajaba con su bebé y llevaba 50 kilos de marihuana

Una mujer de nacionalidad paraguaya fue condenada por el Tribunal Oral Federal de Paraná por el transporte de más de cincuenta kilos de marihuana escondidos entre el equipaje y las ropas de su bebé, aunque el fiscal consideró que no había pruebas para acusarla de que utilizara a sus hijos para cometer el delito.

Ermelinda Fleita Arzamendia, ama de casa de 45 años, domiciliada en Alto Paraná, Paraguay, fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión y se le impuso el pago de una multa de 2.000 pesos luego de que admitiera en un juicio abreviado que transportaba 53,62 kilos de marihuana hacia la Ciudad de Buenos Aires.



La mujer viajaba con su familia y fue sorprendida por un control de rutina que la Gendarmería Nacional había montado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Ceibas, en el departamento Gualeguaychú.



Era el 9 de septiembre de 2009. Los gendarmes que revisaban a los pasajeros advirtieron que había un chico sentado sólo y cuando le preguntaron con quién viajaba señaló a su madre, Fleita Arzamendia, que estaba sentada enfrente, en la fila de adelante, junto con otra hija, también menor de edad. Los nervios del niño alertaron a los gendarmes, que también notaron que la mujer llevaba sus bolsos debajo de mano frazadas que los ocultaban. Cuando le preguntaron si eran suyos, dudó antes de responder que sí; entonces los efectivos de la fuerza de seguridad le pidieron que los abriera y observaron que en su interior había bloques rectangulares envueltos con cinta de embalar transparente. Eran, en total, 48 paquetes tipo ladrillos.



La mujer admitió su responsabilidad en un juicio abreviado ante el tribunal oral integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros. El fiscal, sin embargo, declinó acusarla por la utilización de sus hijos menores de edad para el transporte de la droga, porque consideró que no había pruebas de ello, salvo por el hecho de que viajaban juntos.

"Conforme las pruebas detalladas que fueran estudiadas y analizadas, se da por probado de manera contundente que Ermelinda Fleita Arzamendia intervino en la acción del transporte de 53,62 kilos de cannabis sativa. De igual modo, es de remarcar, que la procesada ha reconocido el hecho enrostrado de manera libre y expresa", consignó el tribunal en el fallo.



"El aspecto objetivo del ilícito está presente, dada la acreditación de que la encartada se conducía en un medio de transporte público, acarreando el material prohibido acondicionado en bolsos que portaba como equipaje, que provenía de Oberá, Misiones, y se dirigía al barrio de Once en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dice el fallo.

El tribunal reconoció así que la mujer intervino en una fase de la cadena del tráfico, tal vez el eslabón más débil: era una mula de una organización criminal. La suya era una de las tareas que más riesgos tiene de caer detenido, como es el transporte de la droga desde un lugar de distribución, transitando buena parte del litoral, para arribar al centro de distribución y venta, en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: El Diario