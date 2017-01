Gran tensión por incendio de un auto, a metros de estación de servicios

El automóvil Renault 11 comenzó a prenderse fuego, cuando el conductor paró en el semáforo de Avenida Blas Parera y Almirante Brown, aproximadamente a las 20:50 de este lunes.Daniel, el damnificado, contó a: "Venía circulando, esperaba en el semáforo, vi que comenzaba a largar humo el auto; quise abrir el capot, pero no pude, tampoco con el matafuego pude hacer nada. Los bomberos lo apagaron".Al ser consultado por nuestro medio, dijo que el auto resultó quemado "en un 40 %, más o menos".Mencionó que circulaba solo; venía de trabajar".En tano desde Zapadores, confirmaron aque llegaron "rápido al lugar, luego de ser alertados de la situación a través de la División 911"."Una vez que llegamos, lo sofocamos. El incendio no había podido ser apagado pro el propietario", apuntó.Gran tensión se generó en la zona, ya que el incendio se registró a metros de una estación de servicio. "Por suerte no pasó a mayores", reconoció.