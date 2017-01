Fue al carnaval y le robaron todos sus elementos de trabajo

Un nuevo robo alerta a los vecinos de la zona de Urquiza al oeste Parada 7, en Gualeguaychú. El hecho ocurrió en la noche del sábado cuando la familia salió de su casa cerca de las 20 horas para ir al Carnaval.



Cuando regresaron cerca de las 2 de la madrugada y desactivaron la alarma de su vivienda, detectaron que la reja de un paño fijo había sido forzada.



Por la pequeña abertura y sin lograr el ingreso a la casa, el o los delincuentes metieron sus brazos y robaron una Notebook marca Bangho G01-i de 15 pulgadas, un disco externo 1tb marca Samsung y una cámara fotográfica Nikon reflex 3100.



Todo lo robado es parte del material de trabajo de la dueña de casa que alertó a través de las redes sociales que no compren robado y denuncien si alguien se los ofrece a un precio irrisorio.



Además, contó que los delincuentes ingresaron por su patio que cuenta con sensor y alarma, pero que en esta oportunidad no habría sonado.



La vivienda también es rodeada por un tapial de más de 2 metros, pero los malvivientes lograron ingresar desde la casa contigua, utilizando una escalera.



Luego, los delincuentes habrían escapado por el fondo y se habrían dirigido hacia la parte trasera del Colegio Las Victorias. Según relató la víctima del robo, la institución "tiene un yuyal de un metro y medio", por lo que no habría sido difícil escabullirse por el lugar.





La promesa incumplida



Desde hace dos años, los vecinos reclaman de manera incesante la construcción de una nueva Comisaría para la zona de Urquiza al Oeste.



Actualmente, toda la zona es jurisdicción de la Comisaría Cuarta, que es una de las que mayor territorio cubre.



Ante esta realidad, los vecinos entregaron notas, juntaron firmas y hasta mantuvieron reuniones con las autoridades policiales para hacerles conocer sus reclamos.



Después de un tiempo, llegaron las promesas de crear la nueva Comisaría, pero hasta el momento no se ha concretado. Mientras tanto, los vecinos sostienen el mismo reclamo y renuevan el pedido de mayor seguridad. (Fuente: El Día)