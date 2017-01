Motocicleta quedó incrustada debajo de una camioneta

Melina López de 20 años de edad conducía una moto Corven de 110 cc por la calle Paraná de la ciudad de Federal, en sentido al norte, acompañada de Antonella Cardoso, de 19. Cuando intentó maniobrar para acceder a Donovan hacia el oeste, no advirtió que por calle Paraná en sentido contrario circulaba una pick up Toyota, la que era manejada por Alexis Emanuel Benítez, de 30 años.El impacto provocó afortunadamente que las motociclistas fueran despedidas, ya que de no haber sido así pudieron terminar arrolladas por la camioneta, del mismo modo que ocurrió con la moto.Las jóvenes fueron trasladadas en una ambulancia hacia el Hospital local, donde fueron asistidas por personal de la guardia médica, determinándose que López sufrió lesiones de carácter leve, en tanto que Cardoso resultó ilesa.En el lugar trabajó personal de la Policía Departamental y de la Dirección de Tránsito Municipal. (Federal al Día)