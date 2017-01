Familiares de joven muerto por policía se movilizaron para exigir justicia

Familiares y amigos del joven Sebastián Briozzi asesinado en un presunto gatillo fácil, se manifestaron mediante una marcha este jueves en Concordia, a metros de la casa del al Sub Oficial, Sergio Acosta.La víctima tenía 20 años y estaba acompañado por Pedro, su hermano mayor, cuando en una persecución policial en San Luis y Quintana fue alcanzado por el sub Oficial Acosta y un acompañante.Actualmente la causa está parada porque jueces y abogados están en feria judicial. "Mientras ellos están de vacaciones nosotros estamos sufriendo", dijo el papá de Sebastián, Pedro Briozzi y remarcó que retomarán el caso cuando se "terminen las vacaciones" porque estamos "descontentos" con la domiciliaria."En un primer momento, el juez de la causa le dio 90 días de prisión preventiva y con posibilidades de trasladarlo a Gualeguaychú", recordó. "Eso fue un día viernes, el lunes nos llamaron para otra audiencia diciendo que habían apelado y que le daban arresto domicilio porque no existía riesgo de fuga ni nada que pueda entorpecer la investigación".