Interno presentó una habeas corpus y fue removido de la celda en la que estaba

La Justicia ordenó modificar las condiciones de alojamiento de un recluso de la cárcel de Paraná a fin de no vulnerar su integridad. La medida se dispuso a raíz depara que el interno seaen que se encontraba.Se trata de, que cumple una condena cinco años de prisiónen la cárcel de Paraná.El defensor público Matías Spadaro hizo una presentación en función de la denuncia que recibió de familiares de Godoy, quienes refirieron que fueron a visitarlo a la cárcel el 21 de diciembre y lo encontraron alojado "en un sector de aislamiento", y cinco días después seguía en el mismo lugar. La esposa de Godoy acotó queEn el habeas corpus el defensor también expuso que los familiares le refirieron que el recluso era trasladado en forma constante desde el Pabellón 14 hasta la celda de aislamiento, lo queAnte ello, el defensor, le pidió a la jueza de ejecución, Noemí Berros, por "el" y "se haga cesar de forma inmediata en caso de corroborarse un trato cruel inhumano o degradante"Los informes remitidos por el Servicio Penitenciario señalan que desde su detención, en abril de 2013, Godoy ha tenido problemas disciplinarios que motivaron que alternara en seis pabellones distintos de la unidad penal. "Es un interno de características problemáticas y demandantes, no solo con sus pares sino también con el personal de trato", señaló el director de la cárcel en el informe a la justicia.De hecho, explicó que se encontraba alternativamente entre una "celda especial individual" y el pabellón, pero que había sido apartado "por haber presentado".Sin embargo, admitió que esa celda "no configura un lugar óptimo para permanecer por períodos prolongados de tiempo" en cuanto a las condiciones de habitabilidad. No obstante, remarcó que presentaba "condiciones higiénicas, de alimentación y recreos similares a los de un pabellón común, con restricciones inherentes al lugar físico y a la disposición particular de las celdas, las que fueron diseñadas para el cumplimiento de sanciones disciplinarias y/o como celdas de contención".A partir de esos informes, la jueza Berros determinó que "no se ha comprobado un agravamiento de las condiciones de detención del condenado", sino que había sido apartado de su pabellón en función de una medida disciplinaria y para "resguardar la integridad física del interno", que estaba justificada por los inconvenientes que Godoy tuvo "con sus pares y con el personal de trato".Sin embargo, advierte quey por eso ordenó al director de la cárcel que "modifique el lugar de alojamiento dentro de dicha unidad penal del condenado Godoy, debiendo ser reubicado en un pabellón junto a otros internos de su mismo perfil criminológico", algo que ya se había concretado.Félix Godoy integraba una especie de organización que trasladaba mujeres desde Santa Fe para que ejercieran la prostitución en Paraná. María Cristina González captaba a las mujeres, organizaba los viajes, les daba indicaciones a las chicas sobre cómo ofrecer los servicios sexuales y les propiciaba seguridad; Adrián Fernández conducía el remís en el cual eran trasladadas las jóvenes y, a la vez, oficiaba de custodio, por una suma de 150 pesos por cada viaje, que estaba a cargo de ellas; y Godoy era quien ofrecía a las chicas a sus potenciales clientes.Se constató que todos los días cruzaban cuatro mujeres, y los integrantes de la organización las obligaban a prostituirse en la esquina de Ramírez y Brown.La organización fue desbaratada. El Tribunal Oral Federal condenó a Godoy y Fernández a la pena de cinco años de prisión. La mujer no fue hallada y nunca la juzgaron.