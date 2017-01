Choque de lancha: Hallaron un cuerpo en el río y sería uno de los desaparecidos

Tras una intensa búsqueda en el río Paraná y que se había iniciado el pasado miércoles tras el accidente náutico en la zona de La Paz,El pasado miércoles, la lancha en la que viajaban cuatro personas chocó contra la boya verde 787 margen izquierdo y se hundió. Solo uno de los navegantes pudo ser rescatado por unos pescadores que estaban cerca del lugar del impacto, que ocurrió a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, en una zona conocida como Arrastradero.En tanto, los buzos tácticos hallaron la embarcación que estaba hundida unos 60 mts aguas abajo del lugar, donde se produjo el accidente náutico el miércoles pasado en la Boya 787."La lancha tenía averías en la proa y dada vuela campana, pero no en la misma no había ningún cuerpo, dijo aLa búsqueda se había reiniciado a las 5 de este viernes y tras hallar el cuerpo de un hombre, el mismo fue trasladado esta mañana a la morgue de la ciudad de La Paz para realizar la identificación y la autopsia, indicaron aEn referencia a la continuidad de la búsqueda y al pronóstico de lluvia que se anticipa para la zona, remarcaron que mientras el tiempo lo posibilite, se continuará con el operativo que llevan a cabo diferentes fuerzas y personal abocado a las tareas.El cuerpo encontrado podría ser, aunque se confirmará con el correr de las horas, sería de Óscar Tati Gelvez, el guía de pesca que comandaba la lancha.Todo sucedió alrededor de las 15, cuando el intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari, junto a sus compañeros Pablo Fuchinecco y a Luis Damián Rigoni regresaban a tierra firme porque el guía, el paceño Oscar Gelvez, más conocido como Tati, se sentía descompuesto.Al parecer, Gelvez no pudo controlar la lancha e impactó de lleno contra una boya que señaliza el canal de navegación. La pequeña embarcación se hundió rápidamente y el único que logró ser rescatado fue Luis Damián Rigoni, de 25 años. El resto desapareció de la superficie.De inmediato, se dio aviso a la Policía y Prefectura Naval, que iniciaron la búsqueda que continuaba este viernes.Baldezari es un joven político de 40 años, casado y padre de dos nenas, una de 5 y otra que cumple 1 año en estos días, según contaron allegados al jefe comunal radical que antes de ser intendente fue concejal.Este jueves, los rescatistas que llegaron al lugar encontraron flotando en el lugar del accidente dos salvavidas, una conservadora y un asiento de la lancha.