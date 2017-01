Foto: Cansados de los asaltos, advierten que crucificarán a delincuentes Crédito: La Mañana de Neuquén

"Nosotros vamos a encontrar a un chorro adentro de nuestras casas y lo vamos a crucificar en un poste de luz", sentenció Armando López, presidente de la comisión vecinal de Valentina Norte Rural, en Neuquén.



Las fuertes declaraciones del vecinalista fueron expresadas luego de que una "banda de motochorros" acechara a los vecinos en sus casas y en las paradas de colectivo.



"No vamos a salir a pelearnos con ellos para sacarlos del barrio, no los vamos a matar, los vamos a atar y los vamos a dejar desnudos", afirmó López, y aclaró que es para que comprendan lo que están haciendo. Agregó que es una de las ideas que charlaron, con el objetivo de que tengan una condena social, "ya que la Justicia no hace nada".



"Soy un trabajador, no soy un ladrón y vivo encarcelado en mi casa", argumentó el vecinalista y señaló que no pueden dejar las viviendas solas.



"Lamentablemente tenemos que llegar a esto, otra vez", aseguró con resignación, en referencia al enfrentamiento que tuvieron el año pasado con la familia Aguirre, a quienes los echaron del barrio tras quemarles la casa.



El miércoles, a las 9 y a las 15 fueron los horarios en el que dos vecinos fueron asaltados por jóvenes a bordo de una moto. Según el relato de las víctimas, a las patadas violentan las puertas de las viviendas y suelen llevarse electrónica y cosas de valor.



Otros de los puntos inseguros son las paradas de colectivo sobre calle Crouzeilles. "Se llevan los bolsos de las señoras y de los chicos", relató el vecinalista indignado. Además, López indicó: "Los vecinos están decididos a defender el barrio a palos, a lo que sea".



En este sentido, recordó que la noche del miércoles unas 20 personas estaban decididas a hacer justicia por mano propia. "Son ellos o nosotros", habría sido la frase que se escuchó entre el tumulto, aunque luego decidieron esperar el resultado de la reunión con la Policía para buscar otras alternativas.



"Es normal que los vecinos estén armados, estamos atentos, es como hacer el trabajo de la Policía. Estamos unidos y nos vamos a defender", concluyó López.



A su vez, detalló que tienen identificados a los ladrones: "Son una banda de motochorros de Almafuerte. La Justicia que tenemos es una porquería, ellos cobran una millonada y a nosotros que no nos alcanza la plata, encima nos vienen a robar", concluyó López.



"Es un vecino al que le entraron a robar como cinco veces", aclaró Armando López sobre el ex policía que está acusado por el homicidio de un joven de 21 años ocurrido el sábado en Almafuerte.



Cabe recordar que el desencadenante fue un robo en la parada de colectivo ubicada en calle Crouzeilles al final, en Valentina Norte Rural.



Allí, el acusado habría observado el episodio de arrebato y salió en persecución de los delincuentes a bordo de su vehículo. Luego los interceptó en cercanías de la Escuela Primaria 354 de Almafuerte, descendió del auto y le disparó al conductor, quien cayó en el lugar.



"Creemos que son los delincuentes de la misma banda los que están robando acá", aclaró López, y adelantó que marcharán en apoyo al ex policía detenido.



Ayer por la tarde los vecinos se reunieron con la Policía. Les prometieron más patrullaje, operativos y presencia policial en el lugar. (La Mañana de Neuquén)