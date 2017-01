Herrera dijo que mató a Andrea por celos; en 2006 mató a Verónica por amor

"Ella no quería seguir"

- "La maté por celos. Yo no quería matarla. Los celos me jugaron una mala pasada". Con palabras como estas Gabriel Herrera explicó el brutal crimen de la joven Andrea Neri, su novia y madre de su hijo de dos meses, el pasado 5 de enero. Dijo sentirse arrepentido de lo que hizo.Con su actitud y sus palabras ante el fiscal penal 1 de Salta, Pablo Rivera, el doble femicida repitió la misma estrategia que hace casi once años, cuando asesinó a su esposa Verónica Castro.- "La maté porque la amaba. Me pidió el divorcio y no soporté la idea de que se fuese con otro". Esa fue la explicación que le dio el 24 de marzo en la noche al juez de Metán, Mario Teseyra, quien lo indagó horas después de que ahorcada en la celda de la cárcel local a su esposa y madre de dos niños, que en ese momento tenían 4 y 9 años.Ayer a la mañana, el "Chirete" -como lo conocen en su entorno- sorprendió a muchos cuando a través de su abogado defensor pidió declarar ante el fiscal Rivero. Una semana después de cometer el horrendo crimen de la joven, en la celda 372 del pabellón E del penal de villa Las Rosas, el homicida decidió hablar sobre lo sucedido durante aquella mortal visita íntima.El operativo de traslado se preparó en la mañana y desde la celda en la que está alojado en la Alcaidía General fue llevado en las primeras horas de la tarde hasta la Fiscalía Penal 1.Según la información oficial que se dio a conocer sobre la audiencia, Herrera dijo que mató a Andrea por celos, que no tenía intenciones de hacerlo y que esos sentimientos le habían "jugado una mala pasada".Tras su declaración fue llevado nuevamente a la Alcaidía, donde permanece alojado por medidas de seguridad, ya que en el penal de Villa Las Rosas habría sufrido amenazas de otros internos tras el asesinato de Andrea.La información que dio a conocer oficialmente la Fiscalía Penal 1 no da cuenta acerca de cómo justificó Herrera sus celos por Andrea."Si dijo que fue por celos es mentira. Según la familia de Andrea, él la mató porque ella le dijo que no quería seguir más", afirmó ayer Santiago Pedroza, abogado de Juan Neri, padre de la joven asesinada hace ocho días en villa Las Rosas. El hombre ya se presentó ante la Justicia para ser querellante en el proceso penal.De todos modos, indicó el letrado, "si la mató por celos o porque ella lo quería dejar, la calificación de lo que hizo es femicidio, es decir que estamos hablando de un hecho que se juzga por una ley especial y que tiene una pena más grave, que es la prisión perpetua". Fuente: (El Tribuno).-