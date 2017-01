Hallaron lejos del lugar del choque el asiento de la lancha y la conservadora

Sociedad Dieron de alta al joven rescatado tras accidente náutico

La segunda jornada de búsqueda de los tripulantes desaparecidos cerca de La Paz fue infructuosa y la zona de búsqueda se va extendiendo hacia el sur a medida que pasan las horas. Al respecto, se supo que además de los salvavidas, el asiento de la lancha en que viajaban los accidentados y la conservadora que llevaban fueron hallados lejos del lugar donde se produjo el choque contra la boya.Para dar cuenta de la correntada que hay en el lugar, el senador Miguel Piana explicó: "Cuando llegamos paramos la lancha, tiramos un pan bendecido, y lo acompañamos con la embarcación con el motor apagado. En una hora hicimos 20 kilómetros aguas abajo, eso te da la pauta de cómo corre el agua".En cuanto a la distancia de la costa explicó aque, "desde el helicóptero parece que está más cerca, pero al hacerlo en lancha te das cuenta de que es muchísima la distancia, más de 300 metros, que en el Paraná es muchísimo".El operativo de búsqueda y rescate comprende a uniformados dependientes de Prefectura Naval de La Paz, se sumaron los de la ciudad de Santa Elena. Asimismo, un equipo guardacosta de Santa Fe y también buzos tácticos provenientes de Rosario están colaborando con la tarea. Según se informó, hay incluso personal especializado de Buenos Aires.La búsqueda de los desaparecidos es asistida con un equipo aéreo, que se encuentra sobrevolando la zona para ayudar con la dirección de los rastrillajes.Las tres personas que son intensamente buscadas son el intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari de 40 años; Pablo Matías Fuchinecco de 30; y Oscar Antonio "Tati" Gelves, quien era el guía de pesca y oriundo de La Paz.El accidente náutico ocurrió cerca de las 15.30 del miércoles a unos 30 kilómetros de La Paz, donde la lancha embistió una de las boyas de referencia para la navegación."La lancha venía a una alta velocidad y esto no habría dado tiempo de desviar la boya con la que finalmente chocó, teniendo en cuenta que la boya tiene unos 3 metros de ancho", estimaron a, fuentes allegadas al operativo.Éste se habría salvado al aferrarse uno de los asientos de la embarcación, momentos antes de hundirse."Tuvo un Dios aparte", dijo su padre. "Salvarse como se salvó no es más que un milagro. Cae, pasa una lancha y lo levanta, lo único que sé es eso. Él está cortado en una pierna y con unos golpes, pero no quiere volver sin los amigos", indicó el hombre.Según comentó el familiar del único sobreviviente, Rigoni es amigo de Baldezari "de toda la vida", y según relató, "el intendente lo quería mucho y se juntaban para ir a pescar".De acuerdo a las primeras investigaciones, Gelvez sufrió una descompensación, por lo que intentaron regresar al puerto de La Paz, pero su salud empeoró y chocaron contra la boya.Un grupo de intendentes de Cambiemos viajaron hasta La Paz para acompañar la búsqueda. Estuvieron Ricardo Troncoso, de Maciá; Exequiel Donda, San Benito; Uriel Brupacher, Viale; Bruno Sarubi, La Paz; Pedro Galimberti, Chajarí; y Alfredo Blochinger, Bovril, entre otros. Además permanece en la ciudad norteña el ministro de Gobierno de la provincia, Mauro Urribarri. En representación del presidente municipal de Paraná, Sergio Varsico, estuvo el subsecretario Ricardo Gutiérrez.