"No tenemos enemigos", dijo el hermano del hombre asesinado por sicarios

Visiblemente conmocionado por lo acontecido, José Burguello, hermano de Pablo "Toti" Burguello, asesinado el pasado martes en la colectora González entre calles 32 y 33 del Oeste sur, en Concepción del Uruguay, en un crimen catalogado como mafioso relató que el martes, cuando ocurrió el crimen "no estaba con mi hermano porque tuve que ocuparme de mi nietito, por lo que él se encontraba con algunos de sus hijos y otros muchachos, trabajando como lo hacemos siempre. Tenemos dos cooperativas y mantenemos en condiciones el césped donde no pueden entrar los tractores".- A mí me avisaron. El estaba recostado dentro del auto porque se le había subido el azúcar. Los dos somos insulino-dependientes. Un muchacho le había ido a buscar la insulina porque no se puede tener fuera de la heladera. En ese momento ocurrió. Cerca estaban trabajando dos operarios y más lejos otros dos arreglaban una de las máquinas a las que se le había roto el cabezal.- ¿A qué atribuye este homicidio?- No tengo ninguna idea de por qué. Nosotros no tenemos enemigos, principalmente mi hermano. Mi hermano era un señor, se lo puedo asegurar. No sé qué está pasando acá en Uruguay. Tenemos que seguir trabajando, no sabemos qué seguridad podemos tener. ¿Cómo sabemos si no van a venir y matarnos a otro?- ¿Qué le contaron del hecho?- La moto le apareció desde atrás y le dispararon varias veces. Creo que quien tiró ni siquiera se bajó. Un vecino me dijo que escuchó muchos estruendos y que cuando salió la moto ya se iba yendo. Era de baja cilindrada, gris con algo de amarillo.- ¿El deceso de su hermano se produjo en ese momento o en el hospital?- Murió apenas llegó al hospital. Le dieron dos tiros en el cuello. Imagínese lo que tuvieron que pasar sus hijos que estaban con él.-¿Ya les entregaron el cuerpo?- Esperamos que llegue el cuerpo de Oro Verde y lo nos entreguen para velarlo una hora o dos horas que es lo que nos dijeron que nos van a dar. Tengo dos sobrinos en el penal que quieren despedirse de su padre. Uno está a punto de obtener su libertad.- ¿A ustedes los citó la fiscalía?- A nosotros nos citó el doctor Gile. No sé qué querrá saber porque ya dijimos todo lo que sabíamos. Lo mismo que le estoy diciendo a usted. No tenemos explicación para lo que ocurrió.