Con la luz del día retomarán la búsqueda de los tripulantes desaparecidos

En las primeras horas de este jueves continuarán la búsqueda del intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari junto a otras dos personas, Pablo Matías Fuchinecco (también de esa localidad); y Oscar Antonio "Tati" Gelves (guía de pesca y oriundo de La Paz), así lo confirmó a, el senador provincial Miguel Piana, quien es parte del grupo de funcionarios y dirigentes políticos que se encuentra en La Paz, siguiendo de cerca el operativo de rescate."Sabemos que por la noche es mucho más dificultoso realizar esta búsqueda., y es enviado por Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación); como así tambiénde nuestra provincia. Además está colaborando la", detalló.Luego sostuvo que "otrostambién arribarán al lugar. Hubo una reunión entre autoridades de la Prefectura y el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Mauro Urribarri"."Se trató de un accidente y se desconocen las causas. Sólo sabemos que la lancha chocó una boya y el resultado es el que conocemos. Los cuatro ocupantes habrían sido despedidos de la lancha al momento del accidente, mientras ésta se partió en dos y se hundió", añadió Piana.El legislador confirmó que no tuvo la oportunidad de ver al joven que salvó su vida en el siniestro, Luis Damián Rigoni. "Apenas llegué, me dispuse a acompañar a los familiares de los desaparecidos. Aquí está la esposa de Claudio (Baldezari), y demás familiares. Uno trata de brindar un poco de contención, dado que es una situación muy difícil. Es un momento que uno nunca quisiera vivir. Deseamos que todo esto tenga un final feliz", instó Piana."La noticia me sorprendió en Chajarí, ya que no tenemos sesión esta semana en la Cámara de Senadores. Además, hay poco movimiento en la Casa de Gobierno", acotó.Luego dijo que "aquí hay varios dirigentes políticos acompañando esta búsqueda. Entre ellos, el senador provincial Aldo Ballestena, el ministro Mauro Urribarri, y varios más. Todos a disposición, aunque también nos acompañamos mutuamente, porque nos sentimos parte de una familia".Por último, Piana expresó: "Tengo un afecto muy especial por Claudio y siempre sostuve que tiene las condiciones para ser uno de los mejores intendentes de la región. Estamos consternados ante éste hecho".