Hace 5 días identificaron a ladrón, aún no lo detuvieron y volvió a delinquir

En la ciudad de La Paz, el dueño de un hotel no sale de su asombro: luego de sufrir un robo dentro del lugar de hospedaje de turistas, en 12 horas la Policía local logró esclarecer el caso al identificar al ladrón a partir de las cámaras de vigilancia que tienen en el interior.



Pero desde el jueves de la semana pasada están esperando que la Fiscalía tome intervención en el hecho y disponga alguna medida respecto del sospechoso. Mientras tanto, según se comenta en la localidad, el sujeto volvió a cometer un hecho delictivo.



Roque Mario López es el dueño del Gran Hotel La Paz, ubicado en calle 3 de Febrero 745 relató lo sucedido. "El jueves a las 21.15 ingresó un ladrón por la parte posterior, anduvo tratando entrar a las habitaciones, en una entró y sacó las papas fritas del frigobar. Bajó al restaurant, abrió la caja y manoteó todos los billetes de 50 pesos que había. Después escapó, lo corrieron uno de los mozos y el cocinero, pero no lo alcanzaron. Hicimos la denuncia, el muchacho quedó registrado en las cámaras de frente, de perfil, de todos los planos, la Policía actuó con una eficiencia que no había visto nunca, llegaron rápido y estuvieron hasta las 22.45. En distintos puntos de la ciudad tenían a personas demoradas. Al día siguiente, no habían pasado 12 horas, estaban en el hotel dos policías de Investigaciones y lo identificaron. Se elevó el informe a la Fiscalía, y el fiscal Facundo Barbosa me manda a decir que no borre las grabaciones porque iba a venir el viernes o el lunes".



Pero Roque se quedó esperando y, al menos hasta anoche, no tuvo respuesta: "Ya han pasado cinco días y no solo que no aparece el fiscal, sino que el susodicho (por el ladrón) entre el jueves y ayer (por el lunes) cometió otro delito, de estas características".



En este sentido, el empresario hotelero manifestó: "En La Paz y en otros lugares de la provincia le pegan con un caño a la Policía, y en este caso actuaron bien, se preocuparon y ocuparon, dijeron que iban a trabajar de oficio, pero por supuesto que al otro día hice la denuncia".



A su vez López piensa, como cualquiera que sufre un hecho de este tipo, otras consecuencias que podría haber tenido el hecho, que dentro de todo fue solo el robo de 850 pesos que había en la caja. "¿Qué pasaba si lo sorprendo en las recorridas que hago todo el tiempo, si lo encuentro en una habitación sacando las cosas? ¿Cómo reacciono yo y cómo puede reaccionar él? No tengo idea. Pero sí sabemos cómo reaccionó el mozo cuando sale de la parte posterior y lo encuentra sacando la plata de la caja, que estaba bajo su responsabilidad, lo puede empujar y el ladrón le puede dar un chuzazo o un tiro", dijo, y recordó que el muchacho "andaba con un termolar en la mano, pero no sabés si adentro traía el fierro o un cuchillo".



Lo cierto es que, aún con las pruebas concretas del hecho, la Fiscalía aún no actuó, y todos piensan que lo que el ladrón pueda hacer mientras siga libre será porque no se actuó a tiempo. "Que saquen un decreto para que le den feria judicial a los ladrones", ironizó López, y concluyó en declaraciones a diario Uno: "¿Hay que esperar que me peguen un tiro para actuar? Creo que no".