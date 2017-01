Advierten sobre menores que "rondan" las viviendas con intenciones de robo

Malvivientes ingresaron a una vivienda de Colonia Avellaneda, y ante la ausencia de sus moradores, se alzaron con varios electrodomésticos. Una vecina de la zona, ante Elonce TV, apuntó a "menores que viven las inmediaciones".



"Son los mismos chicos de siempre que andan rondando las viviendas, y anoche una vecina no estaba, le barretearon la puerta y le rompieron una ventana para robarle cosas materiales", comentó Angelina a Elonce TV.



El hecho se registró sobre calle Antonio Serrano, en la zona de las 400 nuevas viviendas que IAPV entregó el anteaño pasado.



En la oportunidad, la damnificada sería una agente del Servicio Penitenciario, madre de tres hijos, y a la que le habrían robado un televisor.



"Buscan que la gente no esté, para entrar. Cuando alguien no está en su casa, aprovechan la oportunidad", advirtió la mujer.