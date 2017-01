Brutal: Escribió su nombre en la espalda de su pareja con una trincheta

Pese a los trágicos hechos ocurridos en los últimos tiempos y a todo lo dicho en materia de prevención, la violencia de género continúa siendo una problemática acuciante. Esta vez, en Santo Tomé un hombre agredió a su pareja y le escribió su propio nombre en la espalda con una trincheta. La víctima, de 30 años, fue atacada el sábado pasado en barrio Las Vegas y fue hallada desmayada por uno de sus hijos en la calle."A partir del cuádruple femicidio vinculado (y del intento de femicidio ocurridos durante la víspera de la última Navidad), se han dado articulaciones de comunicación. En estos casos, la orden de Fiscalía es que todas las comisarías le den a conocer al Ejecutivo las denuncias", consignó Karina De Paoli, coordinadora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santo Tomé, y remarcó sobre el caso en cuestión que "es el paso previo más explícito a un femicidio que es el de marcar el nombre en la espalda. Tiene que ver con el sentido de propiedad que sienten algunos varones sobre el cuerpo de las mujeres".En cuanto a la cantidad de sucesos que se trascienden públicamente, la funcionaria remarcó que "se empiezan a visibilizar en un contacto más directo entre todas las comisarías". En tal sentido, observó que en Santo Tomé "hay una articulación particular con la Comisaría de la Mujer. Entonces, algunas de las situaciones que ingresaban trabajábamos en el mismo edificio".Sobre la problemática, en general, De Paoli consideró que "el movimiento de mujeres va imponiendo formas que traten de ser las más ajustadas. Si me preguntan ?planteó? si con esto evitamos los femicidios, no lo sé. Trabajamos con personas. A veces, se hace difícil acompañar a las víctimas cuando todavía el miedo al sujeto es mucho más grande. Entonces, hacen la denuncia y en un momento dicen 'no quiero', 'quiero volver con él porque lo quiero, porque lo extraño'", consignó.Por lo demás, la coordinadora confirmó que el agresor del suceso del sábado se encuentra detenido. "Tratamos de mantener en un lugar protegido a la víctima. A veces, las víctimas no tienen noción ?distinguió? de la gravedad del hecho. En este momento hay una presencia importante del Estado porque la víctima se encuentra protegida, acompañada. Pero existe esa posibilidad: que la víctima diga 'basta' y nos queda solamente tratar de acompañar y tratar de estar alerta", argumentó. Y ejemplificó que a una víctima de violencia se le entregó un botón de alarma y lo devolvió. Fuente: (Notife).-