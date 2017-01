"Mataron a mi mamá": Mujer fue asesinada cuando iba de la mano con su hijo

"Mataron a mi mamá" eran las únicas palabras que se le podían entender al hijo de Alejandra Beatriz Almirón, asesinada anteayer por una bala perdida. El niño de 8 años lloraba desconsoladamente. Minutos antes caminaba con su madre hacia la iglesia del barrio, tomados de la mano. Sin saber qué pasó, la veía ahora en el suelo con la cabeza ensangrentada. La inseguridad en el conurbano se había cobrado otra víctima.



El episodio ocurrió poco antes de las 18 de anteayer en el barrio Obrero, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora. Almirón, de 34 años, se dirigía a misa con uno de sus dos pequeños hijos. Habían salido de su vivienda y caminaban por la calle 4. Tres cuadras antes de llegar a la intersección con la calle Quiroga, la mujer saludó a un vecino. Aunque no tenía un trato asiduo con él, solía ser cordial con la gente de la zona.



"Tenía la puerta abierta de casa, entonces le devolví el saludo. De repente, un sonido fuerte me sorprendió. Parecía que algo había tocado en la reja", contó el vecino Ramón Miranda al diario La Nación. Fue su esposa quien se dio cuenta de que Almirón se había desvanecido en la vereda de su casa. "Salimos corriendo a ver qué pasaba. El nene no dejaba de llorar. Vimos sangre, pero no nos dimos cuenta en ese momento que la habían baleado", agregó el hombre. El niño estaba ileso, pero profundamente conmovido por la situación.



La pareja llamó a la policía y la mujer fue trasladada en un móvil de la comisaría 7 hasta el Hospital Allende de la vecina localidad de Ingeniero Budge, donde murió poco después de su ingreso.



Ayer, en el barrio, nadie sabía exactamente qué había ocurrido con la mujer. Sólo estaba claro que recibió un disparo en la cabeza. Según los médicos, el balazo ingresó por la región supraorbitaria y salió por la occipital izquierda, precisaron los voceros consultados por la agencia Télam.



"Parece que fue una bala perdida que vino del fondo", dijo un hombre, que prefirió mantener en reserva su identidad por temor, en tanto señalaba hacia un asentamiento a la vera de un arroyo, en el que resultan habituales las disputas narcos.



Una de las primeras hipótesis fue que se había originado una contienda entre bandas relacionadas con la droga y que se disputaban el territorio. Sin embargo, "ninguno de los testigos vio una pelea entre bandas en las cercanías y ni siquiera se escuchó el tiro, por lo que se cree que fue una bala perdida", explicó a Télam un jefe policial que participaba de la pesquisa.



Buscan pistas



Personal de la Policía Científica secuestró en el lugar del hecho, en el patio de la vivienda de la familia Miranda, un plomo que estaba bastante deformado, por lo que a simple vista no se pudo determinar su calibre.



La causa, caratulada como homicidio y por la que hasta ayer no había sospechosos identificados ni detenidos, quedó a cargo del fiscal José Luis Juárez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.



Miranda aún se consternaba de sólo pensar que el tiro podría haber lastimado también al niño. O tal vez a alguno de sus hijos ya que en el patio delantero instaló una pileta de lona.



"Cuando vinieron los patrulleros la gente le reclamó a la policía por más seguridad. Queremos que venga la Gendarmería", agregó el hombre. Los vecinos dicen que hay "muchos robos en las calles del barrio" y que todos saben que en un asentamiento del barrio Obrero hay "mucha comercialización de droga". Una comerciante contó que el colectivo de la línea 532 dejó de pasar por la calle 4 por la inseguridad.



El secretario de Seguridad de Lomas de Zamora, Héctor Corrado, dijo que llegaron a la comuna 300 efectivos de Gendarmería. "Dos meses atrás hicimos 30 allanamientos en el barrio Obrero en relación al narcomenudeo y detuvimos a 25 personas, pero luego aparecen otros vendedores", indicó.

