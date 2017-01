La policía aclaró sobre el supuesto intento de secuestro de una joven

Durante el fin de semana, se difundió por las redes sociales el supuesto intento de secuestro de una adolescente en calle Newbery y Arévalo, pero desde la Jefatura Departamental de Policía de Paraná, descartaron la situación e instalaron a la población "a ser prudentes y cautos con lo que se publica".En declaraciones ael Jefe de la Departamental, comisario Marcos Antoniow, contó que el día sábado el 911 recibió el llamado de un hombre que daba cuenta "que".Posteriormente en presencia policial, ", por ahí la preocupación del padre llevó a dar aviso en las redes sociales. Se dio el alerta a las unidades "y la situación no llegó a mayores", dijo Antoniow.En tal sentido, mencionó que. No obstante, indicó que "ante cualquier circunstancia hay que llamar al 911 para que se alerte a los móviles y se proceda a la localización del vehículo y principalmente para que quede en claro cómo pasaron las cosas, para evitar preocupaciones de cómo transmiten los hijos a los padres y cómo los padres interpretan las situaciones".Finalmente, Antoniow aclaró que "no hubo denuncia sino una queja formal del padre por teléfono al 911, a quien luego se lo entrevistó junto con la menor".