Esclarecieron el crimen del joven encontrado muerto en la heladera

Policiales Hallaron el cadáver de un hombre dentro de una heladera

Giro en la investigación

Policiales Revelaron detalles sobre la muerte del hombre hallado en la heladera

Fuentes policiales confirmaron el esclarecimiento del crimen del José Leonardo Cóceres, el joven de 25 años que fuera encontrado muerto en el interior de una heladera en desuso.Allegados a la víctima, habían declarado que los jóvenes se peleaban pero que a los dos o tres días nuevamente se amigaban y volvían a juntarse como viejos amigos.Cuando el menor de 16 años fue entrevistado por el fiscal a cargo de la investigación, Mario Guerrero, dijo que esa madrugada, alrededor de las 4, habían llegado dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes intentaban saldar una deuda monetaria con Cóceres, eso hizo que se produjera una violenta discusión y que estas personas con el arriador golpearan al joven, que a él lo amenazaron con un arma. De acuerdo a la declaración del menor, lo obligaron a introducir a su amigo nuevamente a la vivienda y meterlo en el interior de una heladera en desuso.Pero esos dichos no convencieron a los investigadores, porque el cuerpo de la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza y otros golpes defensivos, especialmente en brazos y hombros. Aunque esos no fueron la causa de muerte, ya que como luego se confirmó con la autopsia correspondiente, Cóceres falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.Los dichos del menor estaban llevas de dudas. Cómo sabía él de la existencia de la heladera. Quiénes eran las personas a la que involucró como los presuntos agresores.Fue por eso que el día 5 en horas del mediodía, por disposición del Juzgado de Garantías se realizaron allanamientos en los domicilios de estas personas, procedimientos con resultado positivo, secuestrándose algunos elementos de interés para la causa. Pero esos sujetos no fueron detenidos, solo quedaron correctamente identificados.Es allí cuando los efectivos toman conocimiento que el padre del menor de 16 años había sido agredido la noche anterior, y que por eso tenía intenciones de mudarse del barrio por temor a las represalias.Esta situación, precipitó los hechos y Mateo, viendo en peligro la integridad física de su familia, se quebró delante de su madre y reconoció la propia autoría del crimen de su amigo, Leonardo Cóceres.Finalmente, el menor fue trasladado, junto a su madre, hasta la fiscalía interviniente y admitió que esa madrugada cuando quedó solo con la víctima y después de haber tomado todo tipo de bebidas alcohólicas, se pelearon. Leonardo le arrojó una botella de sidra, él la esquivó; en forma instintiva se defendió con el rebenque que tenía en su poder, asestándole dos golpes que lo hicieron caer y desmayar. Al no saber qué hacer, Mateo cargó a su amigo en brazos y lo llevó al interior de la casa, para luego dejarlo en el interior de la heladera.Por disposición de las autoridades judiciales, el menor quedó a resguardo hasta que el Fiscal lo entreviste y formalice la declaración delante del Defensor Oficial y Juez de Menores.En la audiencia realizada este sábado ante el Juez de Menores, se dispuso la prisión preventiva de Mateo por el término de 90 días en un establecimiento a designar; quedando directamente imputado por el supuesto delito de homicidio.