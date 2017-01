Pena efectiva para sujeto denunciado por amenazas con arma contra su ex

Javier Alejandro Peralta estaba acusado de ocasionarle siete hechos violentos a su ex, pero la justicia de Gualeguaychú finalmente lo condenó por tres de ellos, dos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género y uno por amenazas simples.



Este hombre de 38 años fue denunciado a mediados de septiembre cuando golpeó a su ex pareja a bordo de un auto y la amenazó con un arma de fuego. La mujer se bajó del vehículo en un semáforo y lo denunció. Él estuvo con prisión preventiva y cuando se la renovaron, le concedieron el arresto domiciliario, pero sin embargo continuó alojado en la Jefatura de Gualeguaychú porque al ser oriundo de Buenos Aires y no tener domicilio fijo en la ciudad, su tío iba a ser quien intercediera para que se le otorgara el beneficio, pero finalmente no lo acogió, publicó ElDía.



Peralta estaba imputado de violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves agravadas por el vínculo por un hecho ocurrido el domingo 11 de septiembre por la mañana, pero además tenía acusaciones en su contra por otros seis casos, todos ellos en el marco de la violencia de género.



El último de los hechos resonantes se inició cuando la mujer de 31 años abordó el auto de Perlata en la zona de Boulevard De León e Ituzaingó. Durante el trayecto, el hombre la habría golpeado en el rostro y amenazado apuntándole con un arma, pero al llegar al semáforo de Primera Junta y Montana, la víctima alcanzó a bajar del rodado y realizó la denuncia.



El caso recayó en el fiscal Facundo Álvarez, que ese mismo día requirió una orden de allanamiento y detención, que se consumó por la tarde. Al día siguiente le tomó declaración indagatoria y a mediados de semana se realizó la audiencia con el Juez de Garantías en donde se solicitó una prisión preventiva por 30 días, pero el Magistrado entendió que con 10 días bastaría.



Los 10 días pasaron y el Magistrado concedió los 30 días que había requerido Álvarez en un principio, pero el 23 de octubre culminó la prisión preventiva y cuando se fue a solicitar una nueva prórroga, se le concedió al imputado el arresto domiciliario.

Álvarez entendió que existía la posibilidad de riesgo procesal, es decir que el imputado interfiera con la investigación al tratar de mantener contacto con la víctima o la posibilidad de fuga, ya que hacía menos de un año que vivía en Gualeguaychú. El Juez no hizo lugar a esto y concedió una medida menos gravosa, otorgándole el arresto domiciliario por 16 días.



Pero esta medida no pudo efectivizarse porque el tío del imputado, quien debía recibirlo en su domicilio (según lo referido por el Defensor), finalmente se negó a hacerlo, aduciendo que no quería un policía las 24 horas en la puerta de su casa, por lo que el imputado permaneció alojado en la Jefatura de Policía.