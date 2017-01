Un ex policía fue condenado por transportar marihuana para una banda

Investigación y caída

Intentaron escapar

El camino del transporte

"El transportador"

Decomiso de bienes

que ayudaron a desbaratar a la estructura delictiva.La investigación se precipitó inesperadamente el 11 de mayo de 2015. Para entonces, Gendarmería ya tenía en la mira a dos personas que, aparentemente, regenteaban kioscos de venta de drogas en Villaguay; y la declaración del ex policía provincial les permitió a los investigadores cerrar el círculo.. El trabajo consistía en transportar un paquete desde Gualeguaychú a Villaguay, en un automóvil que le facilitó la misma persona que lo contactó, y que debía entregarle el envoltorio a otra persona que estaría esperándolo en una moto de color roja antes de la curva de acceso a la ciudad.La persona que le encomendó el trabajo a Izaguirre era Mauricio Adrián Sarza, el proveedor; y quien recibiría el paquete era Juan Antonio Romero, el kiosquero.. El ex policía, por su parte, recibióSi bien la Gendarmería tenía en marcha una investigación respecto de Romero ?y también sobre otra persona que finalmente fue desvinculada de la causa?, no estaba en sus planes desbaratar a la organización aquel 11 de mayo.Los gendarmes siguieron su camino sigilosamente unos ochocientos metros en sentido hacia Villaguay y luego volvieron hacia el lugar donde habían visto a los investigados. Cuando llegaron, la camioneta Volkswagen Amarok último modelo que conducía Sarza ya no estaba; en cambio, había un automóvil Fiat Marea de color rojo, y Romero y su acompañante conversaban con el conductor, el ex policía Izaguirre.Cuando los gendarmes bajaron del auto no identificable, Romero y su acompañante salieron corriendo. En el lugar quedó la moto. Izaguirre no alcanzó a reaccionar. En la huída, Romero arrojó una mochila que le había entregado el ex policía. Un perro detector de narcóticos hizo el resto: detectó la presencia de marihuana en el bolso y marcó rastros muertos de la droga en el auto.Romero y su acompañante fueron detenidos ahí mismo. En la casa de Romero se encontró una balanza, una licuadora, tres recortes de nylon y un papel con anotaciones manuscritas con el registro de operaciones de venta de drogas. A la otra persona no se le pudo probar que se dedicara al negocio.Sarza, el líder proveedor de la droga que vendía Romero, cayó al día siguiente.. Al día siguiente de ser detenido, en su declaración indagatoria,También contó que el Sarza supervisó la entrega de la droga, que le fue indicando la ruta por la que debía transitar e hizo un seguimiento de la operación por teléfono.El ex policía relató que llegando a la curva cerca del ingreso a Villaguay, divisó que estaban la camioneta de Sarza y la moto al lado, del lado de la banquina en el carril derecho. Al pasar, Sarza le indicó que siguiera y se detuviera más adelante y que luego lo llamó por teléfono para decirle que la moto iba hacia donde él estaba. Contó que en la moto iban dos hombres, se bajó uno, abrió la puerta trasera del auto, sacó el paquete azul y lo puso dentro de su mochila, sin decirle una palabra.Si bien dijo que desconocía lo que contenía el paquete,La sentencia del tribunal, no sólo contempla la condena de los tres integrantes de la organización, sino que también disponeEn este caso, se ordenóy que, según dijo, le había dado Sarza, aunque éste dijo que desconocía a quien le pertenecía el vehículo.cuando fue detenido.Sin embargo,. Fuente: (El Diario).-