Dramático testimonio del camionero que desató el múltiple accidente

El momento del múltiple impacto

Emanuel Tofolón era el conductor de uno de los dos camiones que en la madrugada de este viernes, protagonizó junto a otros dos vehículos, un choque múltiple en la Autovía 14, en cercanías de Ceibas. En un primer momento, Tofolón junto al resto de los heridos, fue trasladado hasta el hospital Centenario, donde se comprobó que tiene un fuerte golpe en una pierna y otras heridas leves.El camionero trasladaba una carga de 1100 cajones de pollos refrigerados repartidos en 22 pallets desde Basavilbaso hacia Buenos Aires, en un semirremolque térmico Volvo propiedad de una empresa de Buenos Aires."No viajaba a mucha velocidad porque la carga era muy pesada", aseguró."A la altura de Ceibas, se me atravesó un animal, que me pareció que era un caballo. Traté de esquivarlo pero el animal también intento hacerlo y en ese momento se me fue el camión de costado y no logré enderezarlo y se volcó. Se arrastró más de 25 metros por la ruta", rememoró el joven de 29 años.Tofolón relató que tras el vuelco, el camión quedó apoyado sobre el lado del acompañante. "Cuando me desprendí del cinturón de seguridad, me caí hacia ese lado y me produje un fuerte golpe en una pierna. Quería abandonar la cabina porque había muchas chispas y temía que tomaran contacto con el combustible pero logré romper el parabrisas a patadas y así pude salir hacia la ruta", recapituló.La carga del camión quedó esparcida en la ruta y el equipo de frío, prácticamente desapareció.Tofolón aseguró que tras el impacto se acercó a uno de los coches "porque no podían abrir las puertas". "Creo que era un Sandero y había un señor que estaba muy golpeado en las costillas con una mujer o una nena, no recuerdo. También había una camioneta Toyota de color blanco pero no pude saber quién estaba en su interior porque empezó a juntarse mucha gente, pero creo que después la sacaron los bomberos", rememoró."Por mi parte, recibí un fuerte golpe en la cabeza y otro en la mandíbula, unos cortes en la espalda y también tengo lastimada una pierna por lo que por ahora no puedo caminar", concluyó en diálogo con