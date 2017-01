Desbarataron una organización que estafaba en varias provincias

Personal de la Jefatura Departamental Nogoyá, a través de un exhorto judicial, realizó un allanamiento y registro de un domicilio particular, como así también la requisa de un sector de la Unidad Penal Nº 7 dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy.



Las denuncias radicadas por vecinos de la ciudad entrerriana, hace unos meses atrás, que fueron víctimas de estafas realizadas a través de un llamado telefónico, hicieron presumir la existencia de una organización que venía desarrollando esta "actividad" hacía bastante tiempo.



Personal de Investigaciones, se abocó a la investigación de estos ilícitos, bajo la lógica reserva del caso que trascendía los límites provinciales.



Ante las contundentes pruebas, se obtuvo la orden de allanamiento del Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá



La medida judicial librada por exhorto al Juzgado competente de la Provincia de Jujuy, se cumplimentó este jueves. Participó la Policía de Jujuy, con la presencia en el lugar de la comisión policial de Entre Ríos.



Tanto en la Unidad Penal allanada, donde un recluso realizaba los llamados, como en el domicilio particular, donde residía una mujer que era partícipe externa, se logró el secuestro de celulares y chips correspondientes a diferentes empresas de telefonía celular, elementos relacionados a las estafas realizadas no solo en Entre Ríos, sino en otras provincias.